باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر غلامرضا نیکخواه با حضور خانواده، دوستداران و جمع زیادی از مردم صبح امروز ۴ آذرماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد و پس از سخنرانی دوستانش در همسایگی اکبر عبدی آرام گرفت.

مراسم یادبود این هنرمند قرار است، روز جمعه -۶ آذر ماه، ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شود.

پژمان جمشیدی، خشایار راد، مهران مهام، علی صبوری، سیروس میمنت، رویا میرعلمی و... از جمله حاضران مراسم بودند.

غلامرضا نیکخواه ۲ آذر ماه در ۷۸سالگی درگذشت، این بازیگر که برای شرکت در آیین درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود به علت ایست قلبی درگذشت.

غلامرضا نیکخواه فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۵ با بازیگری در تئاتر بوشهر آغاز کرد و بعدها با حضور در مجموعه‌های تلویزیونی «نوروز ۷۲»، «پرواز ۵۷»، «جنگ ۷۷»، «مرد هزارچهره»، «بزنگاه» و «قهوه تلخ» به چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه طنز ایران تبدیل شد.

او همچنین در فیلم‌های سینمایی «طهران تهران»، «آینه بغل» و «رحمان ۱۴۰۰» ایفای نقش کرده بود.