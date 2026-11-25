باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از اجرای دو عملیات نظامی ویژه در واکنش به تجاوزات عربستان سعودی و جنایت‌های این کشور علیه مردم یمن خبر داد.

سریع در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه منتشر شد، توضیح داد که عملیات نخست، پالایشگاه راس تنوره را هدف قرار داد و با اصابت‌های دقیق و مستقیم، موجب وقوع آتش‌سوزی در این تاسیسات شد.

وی افزود عملیات دوم نیز در سه مرحله، مرکز مالی ریاض را هدف قرار داد و با اصابت‌های دقیق، خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اشاره کرد که این دو عملیات در پاسخ به حمله عربستان به اتوبوس‌های مسافربری و کامیون‌های حامل شهروندان در منطقه «المقاطره» در استان لحج و همچنین دیگر جنایت‌های این کشور در صنعا و سایر استان‌های یمن انجام شده است.

سریع تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن به عملیات نظامی خود در دفاع از مردم و کشور ادامه خواهند داد و با استفاده از تمامی ابزار‌ها و امکانات موجود، ضربات دردناکی به دشمن سعودی وارد خواهند کرد.

وی همچنین بر تداوم عملیات نظامی در عمق خاک عربستان و اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» تاکید کرد و گفت نیرو‌های مسلح یمن مواضع تجمع نیرو‌های نظامی عربستان و افسران این کشور را هدف قرار خواهند داد تا تجاوزات متوقف و محاصره یمن پایان یابد.

منبع: المیادین