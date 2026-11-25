باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی، گفت: وجود مشکلات و ضرورت پاسخگویی مسئولان نباید نادیده گرفته شود، اما در کنار آن باید خدمات انجام‌شده و همدلی مردم با خدمتگزاران نیز تبیین شود.

وزیر راه و شهرسازیبا تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و یکپارچگی کشور در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به هوشیاری، هوشمندی و حفظ اتحاد و انسجام ملی نیاز داریم و در شرایطی که کشور با دشواری‌ها و فشار‌های مختلف مواجه است، نباید صرفاً تماشاگر بود.

وی با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و شرایط جنگی حاکم بر منطقه، افزود: در بزنگاه‌هایی که ایران به همراهی و حمایت نیاز دارد، باید برای حفظ همبستگی و تقویت روحیه ملی تلاش کرد و هر صدایی که وحدت و یکپارچگی کشور را زیر سؤال ببرد، در شرایط کنونی باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسئولیت داشتن در دولت به معنای نادیده گرفتن مشکلات یا فرار از پاسخگویی نیست، تصریح کرد: من به‌عنوان عضوی از دولت و کابینه، مسئولیت خطیری بر دوش دارم؛ این مسئولیت به معنای آن نیست که مشکلات وجود ندارد یا نباید پاسخگو باشم. همچنین به این معنا نیست که بخواهیم ناکارآمدی‌ها را بپوشانیم و بگوییم همه افرادی که مسئولیت دارند، به بهترین شکل ممکن در حال خدمت هستند؛ چنین ادعایی ندارم.

صادق ادامه داد: در کنار ضرورت پاسخگویی و توجه به مشکلات، باید خدماتی که به مردم ارائه می‌شود و همدلی مردم با خدمتگزاران نیز دیده و تبیین شود. در این برهه، بسیجیان باید این همراهی و خدمت را به‌درستی بیان کنند تا هیاهوی اندکی که تلاش می‌کند تصویری از ضعف و ناتوانی ایران ارائه دهد، بر واقعیت‌های کشور غلبه نکند.

وی با تأکید بر اینکه مفهوم بسیج صرفاً به عضویت در یک نهاد یا داشتن کارت بسیج محدود نمی‌شود، گفت: بسیجی فقط کسی نیست که عضو بسیج باشد؛ بسیجی یعنی ایرانی، یعنی هر یک از مردم ایران، فارغ از تفاوت‌ها، کسی که قلبش برای ایران می‌تپد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید امام راحل و شهیدان بر فرهنگ بسیجی، افزود: فرهنگ بسیجی محدود به یک هفته یا مناسبت خاص برای گرامیداشت بسیج نیست، بلکه فرهنگی است که باید در جامعه جاری باشد؛ فرهنگی که در آن ایران برای همه ایرانیان، با هر قومیت، دین، پوشش و تفکری، اهمیت دارد و هر کسی که قلبش برای ایران می‌تپد، در این مفهوم جای می‌گیرد.

صادق تأکید کرد: ایرانیان با وجود دشواری‌های زندگی، به پشتوانه اصالت و هویت خود ایستاده‌اند و به زندگی ادامه می‌دهند؛ این فرهنگ همدلی و همراهی مردم است که ایران را سربلند و سرافراز نگه داشته و تبیین و تقویت آن، مسئولیتی همگانی است