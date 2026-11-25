باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و نهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، موسی رضایی میرقائد رئیس کل بیمه مرکزی، خداداد غریب‌پور رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سید رحمت الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط برگزار شد.

نخستین دستور این جلسه، بررسی درخواست اخذ موافقت اصولی یک صندوق تضمین غیردولتی به صورت عمومی و ملی از شورای ملی تامین مالی بود که شورا با اعمال شرایط خاصی با صدور موافقت اصولی برای این صندوق تضمین موافقت نمودند. این صندوق با مأموریت اصلی صدور ضمانت‌نامه و ایفای نقش به‌عنوان رکن ضامن در انتشار اوراق بهادار فعالیت خواهد کرد.

صدور مجوز موافقت اصولی این صندوق گامی در جهت عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های قانونی ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی و تقویت نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در نظام تأمین مالی کشور به شمار می‌رود.

این ظرفیت می‌تواند یکی از تنگنا‌های مهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، یعنی محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به ضمانت‌نامه‌های موردنیاز از طریق شبکه بانکی را تا حد قابل‌توجهی پوشش دهد و زمینه افزایش ظرفیت انتشار اوراق و تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم سازد.

به علاوه، توسعه نهاد‌های مالی غیربانکی همچون صندوق تضمین مورد اشاره را می‌توان در راستای تنوع‌بخشی به ارکان تضمین و کاهش وابستگی تأمین مالی بنگاه‌ها به ظرفیت ضمانت‌دهی شبکه بانکی به شمار آورد. اهمیت راه‌اندازی این صندوق از آن جهت است که یکی از الزامات مهم توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، فراهم بودن سازوکار‌های معتبر تضمین و پوشش ریسک اعتباری است. ایجاد ظرفیت جدید در حوزه ضمانت‌نامه‌های غیربانکی، ضمن کاهش وابستگی بنگاه‌ها به ضمانت‌نامه‌های بانکی، می‌تواند به تنوع‌بخشی به نهاد‌های ضامن، افزایش ظرفیت انتشار اوراق و گسترش ابزار‌های تأمین مالی کمک کند.

این صندوق اولین صندوق تضمین در قالب سهامی عام است که تاکنون از شورای ملی تامین مالی موافقت اصولی گرفته و مقرر است تا پس از رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق پذیره‌نویسی در بورس تامین مالی گردد.

در ادامه جلسه، پیشنویس دستورالعمل انتشار اوراق تضمین، موضوع جز ۶ بند ب ماده ۲ و بند ش ماده ۱ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بررسی شد. شورا پس از بررسی نظرات کارشناسی با کلیات دستورالعمل مذکور و پس از اعمال نقطه نظرات شورا موافقت نمود.

این اوراق به عنوان یکی از ابتکارات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با الزام ناشر اوراق به ایفای تعهدات در سررسید مشخص شده و نظم‌بخشی به تعهدات مالی طرفین، افزایش ظرفیت تضمین در کل اقتصاد با ایجاد امکان صدور اوراق تضمین در سررسید‌های مختلف متناسب با زمان پرداخت وجوه توسط متقاضی تضمین و تسریع در محو تعهدات تضمین، ایجاد شفافیت در حوزه انتشار تضامین با استفاده از ثبت و رهگیری اوراق، امکان رصد و اعتبارسنجی ناشرین بر اساس عملکرد آنها در ایفای تعهداتشان و رتبه‌بندی آنها در نهایت به دنبال کاهش ریسک اعتباری مبنی بر عدم ایفای تعهدات مالی توسط متقاضیان تامین مالی و افزایش اطمینان خاطر از عمل به تعهدات و در نتیجه تسهیل تامین مالی کمک می‌کند.

منبع: وزارت اقتصاد