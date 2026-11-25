باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد علمی شهردار قزوین روز چهارشنبه در تشریح طرح‌های افتتاح‌شده، بهره‌برداری‌شده و کلنگ‌زنی‌شده در این شهر،گفت: بخشی از اعتبار کف‌سازی جلوخان از محل منابع شهرداری تامین می‌شود و بخشی دیگر نیز از محل ماده ۴۲ و با پیگیری وزارت کشور و استانداری اختصاص می‌یابد.

وی افزود: امروز همچنین خانه‌موزه شهید شیگینی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد و مجموع اعتبار پروژه‌های مطرح‌شده در این برنامه به حدود ۶۲۰ میلیارد ریال می‌رسد، در کنار این طرح‌ها، موضوعات مرمتی و تاریخی پیرامون مجموعه سعدالسلطنه نیز در دستور کار قرار دارد.

علمی با اشاره به حساسیت‌های مطرح‌شده درباره اجرای عملیات عمرانی در محدوده مسجدالنبی (ص)، بیان کرد: همکاری شهرداری و اداره‌کل میراث فرهنگی در زمینه پروژه‌های تاریخی و میراثی در شرایط مطلوبی قرار دارد و مجموعه همکاران ایشان در این حوزه همراه شهرداری هستند.

این مسئول درباره استفاده از تجهیزات سنگین در کارگاه پروژه، توضیح داد: پیکور وسیله‌ای است که به انتهای بیل مکانیکی متصل می‌شود و به‌دلیل ضربه‌های شدیدی که ایجاد می‌کند، ممکن است به محدوده‌های پیرامونی آسیب برساند، اما در این پروژه از پیکور استفاده نشده، دستگاهی که در محل به کار گرفته شد، بیل مکانیکی چرخ‌لاستیکی بود و صرفا برای برداشتن باغچه‌ای به کار رفت.

وی ادامه داد: ناظران اداره‌کل میراث فرهنگی به‌صورت مستمر در محل اجرای پروژه حضور دارند و عملیات بر اساس جزییات فنی و مقاطع مورد توافق شهرداری و میراث فرهنگی پیش می‌رود، این جزییات به تایید و مهر دو مجموعه رسیده، وضعیت محل نیز نشان می‌دهد اتفاقی که درباره آن نگرانی‌هایی مطرح شده در حدی نبوده که به آسیب مورد اشاره منجر شود.

شهردار قزوین با بیان اینکه سرعت‌بخشی به اجرای طرح با حفظ ملاحظات تاریخی دنبال می‌شود، گفت: اجرای کار در ۲ شیفت کاری، هم در روز و هم در شب، برنامه‌ریزی شده تا پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و در عین حال ضوابط مورد توافق رعایت شود.

علمی درباره کارکرد گردشگری این طرح نیز اضافه کرد: جلوخان مسجدالنبی (ص) به‌دلیل موقعیت و نقش آن در ورود به این محدوده، می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و فرهنگی شهر اثرگذار باشد، ساماندهی این فضا، زمینه حضور و استقبال بیشتر بازدیدکنندگان را فراهم می‌کند و بر میزان رفت‌وآمد در این محدوده می‌افزاید.

شهردار قزوین در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت شهرداری در پروژه دولتخانه صفوی بیان کرد: دولتخانه صفوی پروژه‌ای بزرگ است و امکان ورود و همکاری از جنبه‌های مختلف در آن وجود دارد، شهرداری نیز برای مشارکت در این طرح بی‌میل نیست و موضوع همکاری در این پروژه قابل بررسی است.

منبع: شهرداری قزوین