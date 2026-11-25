باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک واحد طلافروشی در شهرستان مهاباد که در جریان آن، سارق با استفاده از سلاح گرم، طلافروش را به قتل رسانده و مقادیری طلا به ارزش برآوردی ۲۵۰ میلیارد ریال سرقت کرده بود، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستور ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده و به‌ کارگیری ظرفیت‌ های تخصصی و عملیاتی پلیس، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت با جدیت دنبال شد و سرانجام متهم شناسایی و دستگیر شد.

چهارشنبه، ۴ آذر، سردار سلمانی تصریح کرد: پلیس در برابر جرایم خشن و تعرض به جان و مال مردم با قاطعیت و در چارچوب قانون اقدام می‌کند و از شهروندان انتظار داریم هر گونه موضوعات امنیتی را به شماره های ۱۱۰ و ۱۹۷ پلیس اطلاع دهند.