باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در مراسم رویداد باور با تأکید بر ضرورت تقویت حضور زنان ایرانی در عرصه تجارت بین‌الملل گفت: تکمیل زنجیره ارزش محصولات، حمایت از حضور زنان کارآفرین در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند توانمندی زنان را به فرصت‌های واقعی صادراتی و سرمایه‌گذاری تبدیل کند وچنین برنامه‌هایی می‌توانند زمینه امیدآفرینی، شناسایی فرصت‌ها و تقویت ارتباط میان کارآفرینان و ارزش‌آفرینان اقتصادی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه عنوان و رویکرد رویداد باور بر ضرورت تبدیل باور به عمل تأکید دارد، افزود: باور و یقین زمانی ارزشمند است که به اقدام و فراهم‌کردن مسیر ساختن و پیشرفت منجر شود. امروز زنان و مردان ایرانی در کنار یکدیگر و با تکیه بر توانمندی، ایستادگی و تاب‌آوری خود می‌توانند از شرایط دشوار اقتصادی عبور کنند

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش حضور زنان در ساختار‌های مدیریتی کشور گفت: در دولت چهاردهم تلاش شده است زمینه حضور پررنگ‌تر زنان در سطوح مختلف حکمرانی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم شود و در برخی موارد نیز شاخص‌های انتخاب و ارزیابی مدیران مورد بازنگری قرار گرفته است.

آقاپور با اشاره به انتصاب ۲۱ زن در بخش‌های تصمیم‌سازی نهاد ریاست‌جمهوری اظهار کرد: همچنین تلاش‌هایی برای افزایش سهم زنان در سطوح مدیریتی میانی و معاونت‌های وزارتخانه‌ها در جریان است و ارتقای جایگاه زنان در شاخص‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز از موضوعات مورد توجه بوده است. در این زمینه، اقدامات و پیگیری‌هایی برای بهبود شاخص‌های مربوط به فعالیت اقتصادی زنان انجام شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت تقویت حضور زنان ایرانی در بازار‌های بین‌المللی گفت: برای توسعه صادرات، باید میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های تولیدی و هنری کشور پیوند مؤثرتری ایجاد شود.بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران در هنر‌های سنتی، صنایع دستی و تولیدات بومی نهفته است؛ اما برای حضور مؤثر در بازار‌های جهانی، این ظرفیت‌ها باید در قالب زنجیره ارزش سازمان‌دهی و به محصولات رقابت‌پذیر تبدیل شوند.

وی گفت: طرح‌هایی برای حمایت از حضور زنان در نمایشگاه‌های خارجی مطرح شده که در کمیسیون‌های تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری در حال بررسی است تا در صورت تصویب، امکان اختصاص ردیف حمایتی مشخص برای این موضوع فراهم شود

در ادامه مالک حسینی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارمین دوره رویداد ملی باور و اولین دوره بین المللی ایران باور گفت: برگزاری نشست‌هایی که امکان گفت‌و‌گو و ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی را فراهم می‌کنند، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت اقتصادی زنان و تسهیل ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی به بازار‌های منطقه‌ای شود.

وی اظهار کرد: این رویداد در قالب برنامه‌های ملی هفته جهانی کارآفرینی برگزار شده و یکی از ویژگی‌های مهم آن، فراهم کردن فرصت تعامل و ارتباط میان ذی‌نفعان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی زنان است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت اقتصادی زنان افزود: اقتصاد کشور در سال‌های آینده ناگزیر است زمینه حضور گسترده‌تر زنان در عرصه‌های اقتصادی را فراهم کند. از این منظر، نشست‌هایی مانند رویداد باور علاوه بر معرفی الگو‌های موفق زنان در حوزه تولید و کارآفرینی، فرصت مناسبی برای توسعه مراودات تجاری و شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه اهمیت این رویداد فراتر از برگزاری نشست‌های عمومی و طرح موضوعات کلی است، تصریح کرد: آنچه در این دوره اهمیت دارد، حرکت به سمت گفت‌و‌گو‌های تخصصی‌تر و دستیابی به توافق‌های دوجانبه با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، به‌ویژه با کشور‌های همسایه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری کشور‌های منطقه گفت: کشور‌های همسایه، به‌ویژه در حوزه اوراسیا، جنوب آسیا و همسایگان شرقی ایران، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه مبادلات تجاری برخوردارند و استفاده از این فرصت‌ها می‌تواند به گسترش بازار‌های صادراتی ایران کمک کند.

وی ادامه داد: این همایش می‌تواند آغازی برای ورود جدی‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به بازار‌های منطقه‌ای باشد؛ به‌ویژه اگر مذاکرات و ارتباطات شکل‌گرفته به توافق‌های عملیاتی و همکاری‌های پایدار منجر شوند

حسینی یکی دیگر از ویژگی‌های قابل‌توجه رویداد باور را فراهم شدن امکان گفت‌و‌گو میان فعالان حوزه‌های تخصصی مختلف دانست و اظهار کرد: در این رویداد زمینه تعامل میان فعالان حوزه‌های مهندسی، فنی، صنایع دستی و سایر بخش‌های اقتصادی فراهم شده است. چنین ارتباطاتی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک میان بخش‌های مختلف اقتصاد شود و حتی در بازار داخلی نیز فرصت‌های تازه‌ای برای مشارکت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. وی افزود:پیوند میان فعالان اقتصادی، معرفی تجربه‌های موفق زنان کارآفرین و ایجاد زمینه توافق‌های دوجانبه، می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و افزایش حضور بنگاه‌های ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای کمک کند.

بهزاد سام دلیر مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به دستاورد‌های چنین رویداد‌هایی در ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افزود: شکل‌گیری همکاری‌های مشترک، شناسایی فرصت‌های تجاری، تسهیل دسترسی به بازار‌های جدید و فراهم‌شدن زمینه انتقال تجربه و دانش، از مهم‌ترین نتایج این روبدادهاست.

به گفته وی، تحقق این دستاورد‌ها نیازمند تداوم حمایت‌های نهادی و دولتی از زنان کارآفرین، رفع موانع فعالیت اقتصادی، تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی و فراهم‌کردن فرصت حضور در نمایشگاه‌ها و بازار‌های بین‌المللی است؛ چراکه سرمایه‌گذاری بر توانمندی زنان، علاوه بر تقویت کسب‌وکارها، می‌تواند به توسعه اشتغال، افزایش ظرفیت صادراتی و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

در ادامه خاطره استادرضایی رییس رویداد بین المللی ایران باور و رییس شبکه تعاون تجارت ایران، از امضای توافق‌نامه‌های همکاری با هیئت‌های خارجی و برنامه‌ریزی برای توسعه تعاملات اقتصادی در پنج حوزه غذا، اشتغال، آموزش، سلامت و مسکن خبر داد.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری و اهداف رویداد باور گفت: این حرکت از یک دغدغه اجتماعی و اقتصادی آغاز شد؛ دغدغه‌ای که ریشه در ظرفیت‌های مغفول‌مانده جامعه ایران و ضرورت تقویت همکاری‌های جمعی برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی با تأکید بر اینکه باور صرفاً یک رویداد اقتصادی نیست، اظهار کرد: ما در جامعه ظرفیت‌های فراوانی داریم که به‌درستی شناسایی و به‌موقع فعال نشده‌اند. تعاونی‌ها، تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، هیئت‌ها و گروه‌های محلی، هرکدام بخشی از سرمایه اجتماعی کشور هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر برای حل مسائل مشترک فعالیت کنند.

رضایی با اشاره به تجربه چندین‌ساله خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی و فعالیت‌های مرتبط با خانواده افزود: طی سال‌های فعالیت میدانی، به این نتیجه رسیدم که مسائل اجتماعی واقتصادی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و برای دستیابی به پایداری اجتماعی، باید ظرفیت‌های اقتصادی جامعه نیز تقویت شوند.بر همین اساس، تلاش کردیم با تکیه بر ظرفیت تعاونی‌ها، گروه‌های مردمی و کسب‌وکار‌های خانوادگی، شبکه‌ای از مجموعه‌های تخصصی ایجاد کنیم که در یک بستر بومی و با هدف حل مسائل مشخص، کنار یکدیگر قرار بگیرند.

رضایی با بیان اینکه این حرکت طی سه سال گذشته در سطح ملی و استانی توسعه یافته است، گفت: در این مدت تلاش کردیم ظرفیت‌های مختلف کشور را در حوزه‌های اشتغال، غذا، آموزش، سلامت و مسکن شناسایی و به یکدیگر متصل کنیم.

به گفته وی، هدف اصلی این شبکه‌سازی، ایجاد ارتباط میان مجموعه‌هایی است که هرکدام در بخشی از اقتصاد و اجتماع فعالیت می‌کنند، اما با همکاری و هم‌افزایی می‌توانند مسائل مشترک را مؤثرتر حل کنند. رضایی با اشاره به ویژگی‌های چهارمین دوره این رویداد تصریح کرد: امسال دو بخش جدید، شامل حضور مدیران جوان و توسعه ارتباطات بین‌المللی، به برنامه‌های باور اضافه شد. اعتقاد داریم برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران، باید زمینه ارتباط مستقیم مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار با کشور‌های دیگر فراهم شود.

رضایی بین‌المللی شدن رویداد را مهم‌ترین تفاوت دوره چهارم با دوره‌های گذشته دانست و اظهار کرد: امسال میزبان نمایندگانی از هفت کشور بودیم و گفت‌و‌گو‌ها و تعاملات سازنده‌ای میان طرف‌های ایرانی و خارجی شکل گرفت.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با نمایندگان کشور‌های دوست از جمله افغانستان، پاکستان، چین و تاجیکستان و همچنین کشور‌های آفریقایی افزود: در این دیدارها، ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک همکاری شناسایی شد و توافق‌نامه‌هایی نیز برای توسعه تعاملات به امضا رسید. برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل هیئت‌های تجاری، سفر‌های تخصصی، اعزام و پذیرش فعالان اقتصادی و همکاری در زمینه انتقال محصولات، دانش فنی و خدمات تخصصی از جمله برنامه‌هایی است که در چارچوب این تعاملات دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: تلاش داریم این همکاری‌ها با محوریت مدیران جوان و کسب‌وکار‌های خانوادگی شکل بگیرد؛ مجموعه‌هایی که با تشکیل تیم‌های تخصصی و مشارکت گروهی، برای حل یک مسئله اقتصادی یا اجتماعی مشخص فعالیت می‌کنند.

رضایی با تأکید بر اهمیت ارتباطات مردمی در توسعه همکاری‌های بین‌المللی گفت: باور ما این است که ارتباط میان ملت‌ها باید بر پایه دوستی، احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی شکل بگیرد.

تلاش می‌کنیم با حفظ عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس زنان، جوانان و خانواده‌های ایرانی، زمینه ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی سایر کشور‌ها را فراهم کنیم. معتقدیم ارتباطات پایدار زمانی شکل می‌گیرند که طرفین در یک فضای محترمانه و برابر با یکدیگر تعامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور مهمانان خارجی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکار‌های ایرانی ایجاد کند، اظهار کرد: این ارتباطات صرفاً به مذاکرات اولیه محدود نمی‌شود، بلکه هدف ما رسیدن به همکاری‌های عملیاتی و تبادل تجربیات است.

وی گفت: امیدواریم با تداوم تعاملات ایجادشده، پنج حوزه اصلی فعالیت این مجموعه، یعنی غذا، اشتغال، آموزش، سلامت و مسکن، وارد مرحله همکاری‌های تخصصی و اجرایی شوند. وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم نشست‌های تجاری و تخصصی دوجانبه (B۲B) در این پنج حوزه به‌تدریج آغاز شود و در صورت فراهم بودن شرایط، تا پایان اسفندماه زمینه اجرای بخش مهمی از این همکاری‌ها فراهم شود.

همچنین یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر ضرورت تقویت خودباوری و دانش زنان گفت: در کنار مسئولیت دولت برای فراهم کردن بستر‌های رشد و فعالیت اقتصادی زنان، خودِ آنان نیز باید با مطالعه، آگاهی و شناخت استعدادهایشان برای حضور مؤثرتر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند.

وی همچنین ظرفیت تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه را تا حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد. دولت باید زمینه‌های فکری، اطلاعاتی و اجتماعی لازم را برای حضور مؤثرتر زنان فراهم کند، اما در کنار آن، زنان نیز باید با مطالعه، شناخت ظرفیت‌های فردی و هدف‌گذاری مناسب، برای بروز استعداد‌های خود گام بردارند.

آل اسحاق با تأکید بر اینکه بخشی از محدودیت‌های موجود به نگرش و باور‌های فردی بازمی‌گردد، تصریح کرد: زنان ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند و باید باور کنند که امکان رشد و پیشرفت برای آنها وجود دارد. شناخت الگو‌های موفق، مطالعه تاریخ و آشنایی با زنان اثرگذار در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی می‌تواند در تقویت این باور نقش مهمی داشته باشد

وی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و تجاری کشور، توسعه تجارت با کشور‌های همسایه را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران دانست و گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه ارتباط جغرافیایی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی دارد. برآورد من این است که ظرفیت بالقوه تجارت ایران با کشور‌های همسایه می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برسد؛ ظرفیتی که برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی صورت گیرد.

وی با اشاره به بازار عراق به‌عنوان یکی از نمونه‌های مهم تجارت منطقه‌ای اظهار کرد: عراق یکی از بازار‌های مهم و نزدیک ایران است. صادرات ایران به این کشور در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است. محصولات غذایی، میوه، فلزات و تجهیزات بهداشتی، صنایع دستی، محصولات تولیدی، گردشگری و خدمات تخصصی از جمله حوزه‌هایی هستند که امکان توسعه صادرات در آنها وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت خارجی صرفاً با وجود ظرفیت‌های تولیدی محقق نمی‌شود، گفت: فعالیت در بازار‌های خارجی با موانعی مانندمحدودیت‌های اقتصادی، مشکلات انتقال پول، الزامات گمرکی و نظامات تجاری روبه‌رو است؛ اما تجارت در هیچ نقطه‌ای از جهان بدون دشواری و چالش برای ورود موفق به بازار‌های منطقه‌ای، ابتدا باید بازار هدف را به‌درستی شناخت، الزامات تجاری آن را بررسی کرد و از تجربه افرادی که در این حوزه فعالیت داشته‌اند بهره گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت کشور‌های همسایه از جمله عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و افغانستان تصریح کرد: این بازار‌ها به دلیل نزدیکی جغرافیایی، پیوند‌های فرهنگی و نیاز‌های اقتصادی مشترک، فرصت‌های متعددی برای توسعه صادرات ایران دارند.

گفتنی است چهارمین دوره رویداد ملی باور و اولین دوره بین المللی ایران باور، روز گذشته (سوم آذرماه ۱۴۰۵) در مرکز همایش‌های صداوسیمای تهران برگزار شد، رویدادی که محور‌های برنامه آن از اشتغال و مشاغل خانگی تا مشارکت زنان و جوانان، توسعه تجارت و تعامل اقتصادی با کشور‌های دیگر را در بر می‌گرفت.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، برگزاری نخستین دوره بین‌المللی ایران‌باور است؛ موضوعی که می‌تواند دامنه فعالیت‌های این رویداد را از سطح ملی به عرصه همکاری‌های فرامرزی گسترش دهد. در برنامه بین‌المللی، نمایندگان کشور‌هایی از جمله کشور‌های آفریقایی، افغانستان، پاکستان، چین، تاجیکستان حضور داشتند. همچنین برگزاری نشست‌های تجاری دوجانبه (B۲B) و اختصاص فضای جداگانه برای مذاکرات مستقیم شرکت‌ها، یکی از بخش‌های کلیدی این رویداد محسوب می‌شد. اهمیت این نشست‌ها در آن است که ارتباطات اقتصادی را از سطح گفت‌و‌گو و معرفی ظرفیت‌ها به سمت مذاکرات عملیاتی، شناسایی شرکای تجاری و شکل‌گیری توافق‌های مشترک هدایت می‌کنند.

‌در مجموع، چهارمین دوره رویداد ملی ایران‌باور با اضافه‌کردن بخش بین‌المللی، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و تجاری کشور فراهم کرده است. ایران‌باور می‌تواند نقطه تلاقی توانمندی‌های داخلی و فرصت‌های بین‌المللی باشد.

اما دکتر