باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز چهارشنبه در جریان بازدید از شرکت تولیدکننده موتورسیکلت در شهر صنعتی البرز و در چارچوب برنامه چهارشنبه‌های صنعت گفت: در جریان این بازدید، مسایل و مشکلات مجموعه از جمله چالش‌های ارزی و تامین سرمایه در گردش مطرح شد که باید برای رفع آنها پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، افزود: یکی از مسائل مهم پیش‌رو، ناترازی گاز است که باید برای مدیریت آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و در همین راستا، ذخیره‌سازی سوخت نیز انجام شده تا در صورت بروز محدودیت، آسیب کمتری به فعالیت واحد‌های صنعتی وارد شود.

نوذری با تاکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت تولید استان اضافه کرد: قزوین استانی صنعتی است و باید تلاش کنیم مشکلات حوزه انرژی به فعالیت صنایع خدشه وارد نکند و چرخه تولید در واحد‌های صنعتی با اختلال مواجه نشود.

این مسئول با درخواست از شهروندان برای مشارکت در مدیریت مصرف گاز، بیان کرد: از مردم عزیز می‌خواهیم برای پویایی و استمرار فعالیت صنایع، تنها با یک تا ۲ درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا بتوانیم ناترازی موجود را بهتر مدیریت کنیم.

شرکت تک‌تاز و روان با برخورداری از هفت خط مونتاژ موتورسیکلت و خط مونتاژ انجین، ظرفیت تولید سالانه پنج هزار دستگاه موتورسیکلت را دارد، این شرکت در سال ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد و در سال‌های فعالیت خود همکاری‌های تجاری و تولیدی مختلفی را تجربه کرده است، این مجموعه ابتدا با شرکت تایوانی هارتفورد قرارداد همکاری داشت و پس از آن نیز به مدت هشت سال با شرکت سوزوکی همکاری کرد.

در ادامه، شرکت روان با هدف توسعه فعالیت‌های تولیدی و انتقال بخشی از تولید موتورسیکلت‌های چینی به این مجموعه تاسیس شد و این شرکت همچنین سابقه صادرات موتورسیکلت به کشور‌های عراق و افغانستان را در کارنامه خود دارد.

این دو مجموعه در زمینه تولید و مونتاژ موتورسیکلت فعالیت دارند و با ظرفیت اسمی مجموع بیش از ۲۴۶ هزار دستگاه در سال، زمینه اشتغال مستقیم ۵۲ نفر را فراهم کرده‌اند.

تولید موتورسیکلت در قزوین به بومی‌سازی قطعات می‌رسد

محمدرضا صفی‌خانی معاون امور اقتصادی استاندار قزوین هم در حاشیه بازدید از شرکت تک‌تاز و روان، تولیدکننده موتورسیکلت در شهر صنعتی البرز گفت: استان قزوین از گذشته چند واحد فعال در زمینه تولید موتورسیکلت داشته و در این صنعت از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است، اما بخش عمده فعالیت این صنعت در کشور بر پایه واردات قطعات و مونتاژ محصولات در داخل بود.

وی افزود: اتفاق مثبتی که امروز در این حوزه شاهد آن هستیم، حرکت خود تولیدکنندگان موتورسیکلت به سمت ساخت قطعات مورد نیاز و بومی‌سازی این صنعت است؛ به‌گونه‌ای که در جریان این بازدید نیز از یک قطعه جدید تولیدشده در این مجموعه رونمایی شد که قرار است در آینده نزدیک به مرحله بهره‌برداری برسد.

صفی‌خانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری رسمی از این طرح با حضور مسئولان استانی و ملی ادامه داد: ورود فعالان اقتصادی و صنعتگران به حوزه تولید قطعات داخلی می‌تواند به تقویت توان تولید کشور و کاهش وابستگی این صنعت به خارج کمک کند.

این مسئول با اشاره به افزایش استقبال مردم از موتورسیکلت در شرایط کنونی کشور، بیان کرد: با توجه به وضعیت ترافیک و مشکلات رفت‌وآمد، رویکرد مردم به استفاده از موتورسیکلت افزایش یافته و بازار مناسبی برای تولید این وسیله نقلیه شکل گرفته است.

وی همچنین توسعه تولید موتورسیکلت‌های برقی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و گفت: با توجه به مسائل زیست‌محیطی و آلودگی هوا، به دنبال آن هستیم که تولید موتورسیکلت‌های برقی در استان قزوین رونق بیشتری پیدا کند.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به وجود نمونه‌هایی از موتورسیکلت‌های برقی در مجموعه مورد بازدید، خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه ظرفیت‌های موجود، تولید این نوع موتورسیکلت‌ها در استان افزایش یابد و به نتایج مطلوبی در این زمینه برسیم.

منبع: استانداری قزوین