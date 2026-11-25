باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت و حوزه‌های تحت نظارت، محیط‌بانان طی دو عملیات در مناطق آزاد و شکارممنوع تالاب استیل موفق به شناسایی و دستگیری ۵ شکارچی غیرمجاز و شناسایی ۶ متخلف زنده‌گیری پرندگان شدند.

او افزود: در عملیات نخست، ۵ قبضه سلاح شکاری شامل سلاح‌های پنج‌تیر و دولول به همراه لاشه دو قطعه مرغابی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا ادامه داد: در عملیاتی دیگر محیط‌بانان با شناسایی افرادی که اقدام به گستردن دام برای زنده‌گیری پرندگان زینتی کرده بودند، ادوات صید را ضبط و بیش از ۳۰ بال پرنده شامل سهره طلایی و چکاوک را از دام متخلفان رهاسازی کردند.

سلامی‌ریک با قدردانی از تلاش و هوشیاری محیط‌بانان در صیانت از حیات وحش تأکید کرد: برای متخلفان پرونده قضایی با موضوع شکار و صید غیرمجاز تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

او همچنین با تأکید بر تداوم گشت و کنترل در مناطق حساس زیستگاهی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به محیط‌بانان و مراجع مسئول گزارش دهند و در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه مشارکت کنند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان