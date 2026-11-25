باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۱۳۲.۶ درصد افزایش یافته و تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی نیز به ۱۰۲.۳ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد تورم بالا با افزایش بهای مصالح، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را به‌شدت افزایش داده و فشار صعودی بر قیمت مسکن وارد کرده است.

افزایش هزینه ساخت؛ عامل اصلی رشد قیمت مسکن

رشد قیمت مسکن در شرایط فعلی بیش از آنکه محصول رونق تقاضا و فعالیت سفته‌بازانه باشد، نتیجه افزایش شدید هزینه ساخت است؛ افزایشی که ریشه اصلی آن را باید در تورم عمومی بالا و شوک‌های قیمتی، به‌ویژه جهش نرخ ارز، جست‌و‌جو کرد. افزایش نرخ ارز و تورم عمومی، هزینه تأمین مصالح، تجهیزات، تأسیسات و سایر نهاده‌های ساختمانی را بالا برده و این افزایش در نهایت به قیمت تمام‌شده ساختمان و بهای مسکن منتقل می‌شود.

تورم ۲۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی در یک فصل

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، ابعاد این فشار هزینه‌ای را نشان می‌دهد. در تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران به ۴۰۲.۴ رسیده و نسبت به فصل قبل ۱۹.۶ درصد افزایش یافته است؛ یعنی تنها در یک فصل، هزینه نهاده‌های ساختمانی تقریباً یک‌پنجم بیشتر شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی در تابستان ۱۴۰۵ به ۱۳۲.۶ درصد رسیده؛ یعنی سطح قیمت نهاده‌ها نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه نیز با جهش ۲۲.۳ واحد درصدی نسبت به فصل قبل، از ۸۰ درصد به ۱۰۲.۳ درصد افزایش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد ساخت مسکن با افزایش شدید هزینه تولید مواجه شده است؛ حتی در شرایطی که بازار در رکود معاملاتی و ضعف تقاضا قرار دارد. در برخی گروه‌های ساختمانی، این افزایش شدیدتر بوده؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «تأسیسات برقی» به ۲۲۲.۱ درصد و تورم سالانه گروه «چوب» به ۱۹۰.۷ درصد رسیده است.

ردپای ارز و تورم در جهش هزینه ساخت مسکن

ریشه این افزایش هزینه را باید در تورم عمومی اقتصاد و به‌خصوص اثرگذاری جهش‌های ارزی بر بازار نهاده‌های ساختمانی جست‌و‌جو کرد. افزایش نرخ ارز از یک سو قیمت کالا‌ها و تجهیزات وابسته به واردات را بالا می‌برد و از سوی دیگر هزینه تولید و تأمین بسیاری از مصالح و مواد اولیه داخلی را افزایش می‌دهد. تورم عمومی نیز همزمان دستمزد، حمل‌ونقل، خدمات و سایر هزینه‌های ساخت‌وساز را بالا می‌برد؛ بنابراین فشار هزینه‌ای، کل زنجیره تولید مسکن را دربرمی‌گیرد.

اثر این تورم نهاده‌ها در نهایت از بازار مسکن جدا نمی‌ماند. سازنده‌ای که امروز برای ساخت یک واحد مسکونی باید هزینه بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت کند، نمی‌تواند قیمت فروش پروژه جدید را بر مبنای هزینه‌های گذشته تعیین کند. افزایش بهای نهاده‌های ساختمانی، هزینه تمام‌شده ساخت را بالا می‌برد و این افزایش در نهایت در قیمت فروش ساختمان و مسکن منعکس می‌شود.

رشد قیمت مسکن از محل تورم هزینه‌ از این منظر، رشد قیمت مسکن در شرایط فعلی را باید بیش از هر چیز از سمت تورم هزینه‌ای توضیح داد. بازار ممکن است در رکود باشد و قدرت خرید خانوار‌ها کاهش یافته باشد، اما این عوامل نمی‌توانند مانع افزایش هزینه ساخت شوند. وقتی مصالح، تجهیزات، تأسیسات، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید مسکن با تورم بالا مواجه‌اند، قیمت تمام‌شده ساخت افزایش یافته و فشار صعودی بر قیمت مسکن ایجاد می‌کند.

بنابراین، آنچه امروز قیمت مسکن را بالا می‌برد لزوماً هجوم تقاضا یا تشدید فعالیت سفته‌بازانه نیست؛ تورم است که ابتدا هزینه ساخت را بالا می‌برد و سپس این افزایش هزینه از طریق بهای تمام‌شده، خود را در قیمت مسکن نشان می‌دهد. از همین رو، حتی در شرایط رکودی نیز نمی‌توان انتظار داشت قیمت اسمی مسکن الزاماً متناسب با افت معاملات کاهش پیدا کند؛ چرا که در طرف عرضه، هزینه تولید همچنان در حال افزایش است.

در نهایت، برای فهم رشد قیمت مسکن باید به قیمت تولید مسکن نیز توجه کرد. وقتی هزینه ساخت در یک سال بیش از دو برابر شده است، طبیعی است که این تورم سنگین به بازار مسکن منتقل شود. تورم نهاده‌های ساختمانی، افزایش هزینه تمام‌شده ساخت و انعکاس این هزینه در بهای مسکن، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های توضیح‌دهنده رشد قیمت مسکن در شرایط فعلی است.