باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ بابک رضایی در نشست خبری جشنواره ملی موسیقی نواحی که در هتل آسمان کرمان برگزار شد، با قدردانی از سربازان مبارز کشورمان در این شرایط جنگی، برگزاری جشنواره و این رویداد فرهنگی در امتداد مسیر مقاومت درکشوراست و نباید اینها را از هم جدا بدانیم.

وی افزود: صمیمانه قدردانی می‌کنیم از استاندار کرمان که این اتفاق فرهنگی را فرماندهی می‌کند و بحق بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی در انسجام وحدت ملی است.

وی بیان کرد: از ۱۹ منطقه فرهنگی موسیقایی کشور برای اولین بار آثاری به نمایش درخواهد آمد و برای اولین بار از همه استان‌های کشور شرکت کننده داریم که در دوره‌های مختلف چنین اتفاقی رخ نداده بود.

رضایی تصریح کرد:در این اتفاق بزرگ فرماندهانی، چون استاندار، مدیر ارشاد استان و خبرنگارانی که ترویج دهنده دیدگاه بسیج که از خودگذشتگی منش این دیدگاه است، داریم.

وی گفت:اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی در کرمان باشد، زمانی ارزشمند است که حمایت تمام قد و همه جانبه و بی قید وشرط جشنواره به دبیری دکتر ارجمند که هنرمندکرمانی است مبین این نکته است که یک اتفاق ملی را دنبال می‌کنید.

وی افزود: برخی کنش‌ها در این نوع جشنواره ها، بعضا تفاوت دیدگاه و تعدد سلایق است.

رضایی بیان کرد: ممکن است کاستی‌هایی در جشنواره داشته باشیم که کمک اصحاب رسانه را برای کاهش خطاها، می‌طلبد.

وی اظهار کرد: همه ظرفیت موسیقی نواحی کشور دوماه است درحال تلاش است که جشنواره هجدهم اتفاق جدیدی در عرصه موسیقی نواحی ایران باشد.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد افزود: امیدواریم در سال‌های آتی بتوانیم موسیقی نواحی را در سطح بین المللی داشته باشیم.

رضایی تاکید کرد: مدیریت فرهنگی به ویژه درحوزه موسیقی سال‌ها متزلزل بود و علت اختلال در برگزاری یا عدم برگزاری چندساله جشنواره ملی موسیقی نواحی این تغییرات هستند.

وی با اشاره به اینکه هرمزگانی‌ها هنوز بابت برگشت جشنواره به کرمان از ما دلخور هستند، گفت: سال قبل کرمانی‌ها از برگزاری جشنواره شانه خالی کردند و ما جشنواره را در هرمزگان برگزار کردیم.

رضایی تصریح کرد: اعتبارجشنواره اگر ثابت باشد قطعا دیگر شاهد توالی جشنواره خواهیم بود.

وی افزود: قطعا با حضور پیش کسوتان و اساتید بزرگ موسیقی در کرمان فرصتی برای تبادل اطلاعات با گروه‌های جوانتر و اساتید فراهم خواهد شد.