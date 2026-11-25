باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - غلامرضا تاجگردون ،رئیس کمیسیون ، برنامه و بودجه در شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد : بسیج یک سازمان نیست یک فرهنگ است، اقتدار و اتحاد امروز ملت ایران برگرفته از فرهنگ بسیجی است.

رئیس کمیسیون ، برنامه و بودجه در شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان با بیان اینکه استان گیلان با توجه به ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی با استان های دیگر فرق دارد، گفت : تراز گیلان یک تراز ملی است و باید نگاه ما به گیلان، برای ایران باشد.

وی به ظرفیت های بالای گیلان در بخش گمرکات اشاره اذعان داشت : با توجه به ظرفیت بندر انزلی می توان از این ظرفیت برای ایجاد در آمد بهره گرفت .

تاجگردون به تکمیل راه آهن شمال به جنوب اشاره و تصریح کرد : کریدور شمال به جنوب با تکمیل راه آهن گیلان می توانیم درآمدهای لجستیکی در این استان فراهم شود.‌

تاجگردون با اشاره به دانایی و فرهیختگی گیلانی ها، ادامه داد: باید از این ظرفیت فرهنگی برای توسعه این استان بهره گرفته شود.

وی دادن اختیارات به استانداران را در دستور کار مجلس دانست و اظهارکرد: نیمی از اعتبارات بودجه در استان ها توزیع می شود و لذا می توانیم اعتبارات عمرانی را به استان ها داده تا در موضوعات اولویت دار هزینه کنند.

وی به طرح های ملی در دست اجرا در استان گیلان اشاره کرد و ادامه داد: تالاب انزلی یکی از پروژه های مهم است و باید برای نجات این اکوسیستم طبیعی، پروژه های ساماندهی و تصفیه فاضلاب گیلان را جدی بگیریم.

وی با بیان اینکه به اهمیت ترانزیت شمال به جنوب، اشاره کرد و افزود: بنادر گیلان ظرفیت جابجایی کالا با تناژ بالا را دارند که باید در شرایط فعلی، این ظرفیت را فعال کنیم.