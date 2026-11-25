باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حمید کریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت: در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به فعالان بخش کشاورزی، نظارت بر عملکرد واحد‌های شالیکوبی شهرستان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او افزود: در جریان بررسی‌ها و پایش‌های انجام‌شده، پنج واحد شالیکوبی به دلیل رعایت نکردن تعرفه‌های مصوب و ارائه خدمات با نرخ‌های بالاتر از قیمت‌های قانونی شناسایی شدند که پس از بررسی تخلفات، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

کریمی با تأکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب نرخ‌های مصوب تخلف محسوب می‌شود، گفت: هیچ واحد خدماتی مجاز نیست با سوءاستفاده از شرایط بازار، هزینه‌های اضافی و غیرقانونی به کشاورزان تحمیل کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار در پایان افزود: نظارت بر فعالیت شالیکوبی‌ها و سایر واحد‌های خدمات‌رسان بخش کشاورزی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه تعرفه‌ها و تضییع حقوق کشاورزان، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.