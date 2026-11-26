باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کیمیا محمدی و حلما حیدرزاده در کیوروگی بانوان، ماهان محمدی در کیوروگی پسران و ماهان صادقی در پومسه پسران، ۴ تکواندوکاری هستند که از استان مازندران برای افتخارآفرینی به برزیل می‌روند.

کم‌کم به رویداد بین‌المللی المپیک دانش‌آموزی (ژیمنازیاد) به میزبانی برزیل نزدیک می‌شویم و ورزشکاران حاضر در این آوردگاه یک به یک معرفی می‌شوند.

تکواندو مازندران امسال با دستی پر برای کسب مدال در این پیکار‌ها شرکت می‌کند.

بیستمین دوره بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال جهان، از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد.