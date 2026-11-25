باشگاه خبرنگاران جوان - میکائیل حاتمیان با تاکید بر صیانت سازش‌ناپذیر از اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: در صیانت از حریم تولید و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، احکام قطعی قلع‌وقمع که صدور آنها به ۱۵ سال پیش بازمی‌گشت، سرانجام به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات هفت باب ویلای مجلل و اعیانی غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در دل اراضی حاصلخیز بخش باسمنج احداث شده بودند به طور کامل قلع‌وقمع و تخریب شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به ارزش ریالی و ابعاد این آزادسازی تصریح کرد: با اجرای این احکام مساحتی افزون بر ۲ هکتار از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی منطقه به چرخه تولید بازگشت که ارزش کارشناسی این اراضی و سازه‌های تخریب‌شده، ۱۵۰۰ میلیاردریال برآورد می‌شود.

حاتمیان با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، یکی از مهمترین عوامل تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی است و امور اراضی به‌عنوان ضامن این امنیت، با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد سودجو با اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، علاوه بر وارد کردن خسارت به منابع تولید، حقوق نسل‌های آینده را نیز تضییع می‌کنند. همه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز پس از طی مراحل قانونی و با اخذ احکام قضایی لازم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن قلع و قمع خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با هشدار جدی به دلالان و سودجویان عرصه زمین خاطرنشان کرد: گذر زمان هرگز حاشیه‌ای امن برای تخلف و قانون‌گریزی ایجاد نخواهد کرد. تغییر کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز مدیریت جهاد کشاورزی است و عزم این مجموعه در بازپس‌گیری حقوق بیت‌المال و پاسداری از امنیت غذایی جامعه جدی، بدون تعارف و فراگیر است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما