باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان فارس که با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور و سردار مهدی معصوم‌بیگی، رئیس سازمان بازرسی کل فراجا برگزار شد، اظهار کرد: امنیت و توسعه ارتباطی متقابل دارند و نمی‌توان از پیشرفت یک جامعه سخن گفت، اما نقش اثرگذار پلیس در ایجاد نظم، آرامش و بسترهای لازم برای رشد را نادیده گرفت.

او با اشاره به تغییر رویکردهای انتظامی در جوامع معاصر افزود: مأموریت پلیس در گذشته عمدتاً بر واکنش به تخلفات و جرائم متمرکز بود، اما تحولات اجتماعی و پیچیده‌تر شدن مناسبات انسانی موجب شده است مسئولیت‌های این نهاد فراتر از وظایف سنتی تعریف شود.

استاندار فارس با بیان اینکه ساختار انتظامی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی مراحل مختلفی از تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: همگام با تغییرات جهانی در حوزه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و مطالعات اجتماعی، مأموریت‌ها و شیوه‌های عملکرد پلیس نیز با تحولات قابل توجهی همراه شده است.

حاکمیت قانون؛ زیربنای توسعه و اعتماد اجتماعی

امیری با اشاره به اهمیت قانون‌مداری در روند توسعه کشورها گفت: بررسی تجربه جوامع مختلف نشان می‌دهد حاکمیت قانون یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و هر اندازه این اصل در جامعه نهادینه‌تر شود، امکان دستیابی به توسعه نیز افزایش می‌یابد.

او با تفکیک مفهوم اجرای قانون از حاکمیت قانون تصریح کرد: اجرای قانون بیشتر به برخورد با تخلفات و مجرمان و اعمال مقررات قانونی مربوط می‌شود، اما حاکمیت قانون مفهومی فراگیرتر دارد و زمانی تحقق پیدا می‌کند که شهروندان در ابعاد مختلف زندگی، احساس امنیت، اعتماد و اطمینان داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: در جامعه قانون‌مدار، تمامی افراد فارغ از باورهای دینی، مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی باید از امنیت و آرامش برخوردار باشند. چنین فضایی علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.

به گفته امیری، حاکمیت قانون باید در تمام عرصه‌های زندگی شهروندان، از روابط اجتماعی و خانوادگی گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی، نمود عملی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هیچ فردی به دلیل برخورداری از موقعیت، نفوذ یا جایگاه اجتماعی، خود را فراتر از ضوابط قانونی تصور نکند.

او با اشاره به جایگاه ویژه پلیس در تحقق این هدف اظهار کرد: نیروی انتظامی به دلیل حضور مستمر در متن جامعه و ارتباط مستقیم با شهروندان، یکی از مهم‌ترین ارکان استقرار نظم و قانون به شمار می‌رود. از مدیریت ترافیک و حفظ امنیت عمومی تا انجام مأموریت‌های تخصصی، بخش گسترده‌ای از تعامل مردم با حاکمیت از طریق پلیس صورت می‌گیرد.

مطالبه استاندار از فرمانده جدید انتظامی فارس

رئیس شورای تأمین استان فارس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت برخورداری پلیس از اقتدار، اجرای عادلانه قانون و تقویت حاکمیت قانون را از اولویت‌های اصلی مدیریت انتظامی استان عنوان کرد.

امیری خطاب به سردار سلمان آدینه‌وند، فرمانده جدید انتظامی فارس، گفت: انتظار نخست از مجموعه فرماندهی انتظامی استان، اهتمام جدی به استقرار حاکمیت قانون و اجرای مقررات بدون تبعیض است؛ رویکردی که باید در کنار آثار حقوقی، نتایج مثبت اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت بحران نیازمند شناخت متفاوت از هر موقعیت است

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت بحران را از مسئولیت‌های مهم و حساس مجموعه انتظامی برشمرد و اظهار داشت: استان فارس با شرایط و مخاطرات متنوعی مواجه است و مقابله مؤثر با این وضعیت‌ها مستلزم شناخت دقیق ابعاد و ویژگی‌های هر بحران است.

او با تأکید بر اینکه بحران‌ها ماهیتی یکسان ندارند، افزود: مدیریت بحران با توجه به تعدد عوامل، سطوح و پیچیدگی‌های موجود، نیازمند رویکردی تخصصی و متناسب با شرایط هر موقعیت است. بنابراین نمی‌توان برای همه بحران‌ها نسخه واحدی در نظر گرفت.

امیری با اشاره به تفاوت میان حوادث طبیعی و بحران‌های ناشی از عوامل انسانی خاطرنشان کرد: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام، باید شرایط موجود به‌درستی ارزیابی شود و بر اساس منشأ، گستره و پیامدهای بحران، برنامه عملیاتی متناسب تدوین و اجرا شود.

مردم، مهم‌ترین پشتوانه تأمین امنیت عمومی

او مشارکت شهروندان را یکی از ارکان اصلی ایجاد امنیت پایدار دانست و تصریح کرد: امنیت زمانی به شکل ماندگار در جامعه نهادینه می‌شود که مردم در فرآیند تأمین و حفظ آن نقش فعال داشته باشند. شهروندان اساس جامعه هستند و مسئولیت مدیران نیز در نهایت در برابر همین مردم معنا پیدا می‌کند.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه مسئولیت‌های مدیریتی امانتی در اختیار مدیران است، افزود: نمی‌توان بدون توجه به خواسته‌ها، ظرفیت‌ها و مشارکت مردم، به امنیتی فراگیر و پایدار دست یافت.

او ادامه داد: هرگاه شهروندان خود را در تأمین امنیت سهیم بدانند، اعتماد و همکاری بیشتری با مجموعه انتظامی خواهند داشت و این همراهی می‌تواند ضمن تسهیل مأموریت‌های پلیس، اثربخشی اقدامات امنیتی را نیز افزایش دهد.

اقتدار پلیس در کنار پشتوانه اجتماعی تقویت می‌شود

امیری با بیان اینکه اقتدار قانونی پلیس باید با حمایت و اعتماد عمومی همراه باشد، بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی شهروندان درباره مسائل انتظامی و امنیتی تأکید کرد.

او بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت رسانه‌های جمعی، صداوسیما و تولید آثار و محتوای آموزشی و فرهنگی را در افزایش دانش عمومی مؤثر دانست و گفت: بخشی از مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از کمبود آگاهی یا اطلاع‌رسانی ناکافی است؛ ازاین‌رو باید زمینه شناخت بهتر مردم از حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی آنان فراهم شود.

رئیس شورای تأمین استان فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رسانه ملی در استان، خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های انتظامی و رسانه‌ای برای تبیین مسائل امنیتی شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد پلیس باید به‌صورت مستمر و در فاصله‌های زمانی منظم در معرض اطلاع‌رسانی، ارزیابی و نقد کارشناسی قرار گیرد.