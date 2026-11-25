باشگاه خبرنگاران جوان- نشست خبری ویژه برنامه‌های گرامیداشت «هفته زن و روز مادر» ظهر امروز ـ چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ ـ با حضور مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران برگزار شد.

اردبیلی در این نشست اظهار کرد: زنان در تمام روزهای سال برای شهر ضروری هستند و تلاش و کنشگری آن‌ها در خانه‌ها و محله‌ها، به شهر رنگ و رونق می‌بخشد. در واقع بدون حضور زنان، چراغ خانه‌های این شهر روشن نمی‌ماند. با این حال هفته‌ای به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادر و هم‌زمان با ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در نظر گرفته شده است تا جلوه‌ای از کرامت و نقش‌آفرینی زنان بیش از پیش نمایان شود.

وی با اشاره به شعار محوری برنامه‌های امسال با عنوان «زن مادری کرد، وطن ماند» گفت: این شعار متناسب با اتفاقات یک سال و اندی گذشته انتخاب شده است؛ دورانی که زنان ما با نقش‌آفرینی و مادری خود در خانه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی جریان زندگی را حفظ کردند و اجازه ندادند کمر این شهر خم شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: مفهوم مادری در این شعار صرفاً به معنای مادری زیستی و نقش زنان در خانواده محدود نمی‌شود بلکه هر زنی که با مسئولیت‌پذیری، مراقبت و حضور مؤثر خود برای حفظ شهر و وطن تلاش کرده، در این مفهوم جای می‌گیرد. در شرایطی که شهر با خطر مواجه شد، نقش مادری زنان از خانه و خانواده فراتر رفت و محله‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها و عرصه‌های مختلف شهر را دربر گرفت؛ زنانی که بدون توجه به شب و روز، سرما و گرما، خستگی، گرسنگی و بیماری، مراقب جریان زندگی و آرامش جامعه بودند.

اردبیلی با تشریح برنامه‌های تبلیغاتی و فرهنگی این هفته بیان کرد: در قالب کمپین «زن مادری کرد، وطن ماند»، کاروان‌هایی متشکل از ون‌های ویژه در سطح مناطق و معابر شهر تهران حرکت خواهند کرد. این کاروان‌ها ضمن نمایش هویت بصری کمپین، هدایای کوچک و اقلام فرهنگی و کاغذهای کادویی با همین عنوان را میان شهروندان توزیع می‌کنند. این کاروان‌ها در واقع کاروان‌های شادی شهر هستند که شب‌ها نیز در کنار میدان‌ها حضور پیدا کرده و خدمات و هدایای پیش‌بینی‌شده را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

وی از برگزاری جشن بزرگ میلاد با میزبانی زنان شهر تهران خبر داد و گفت: این جشن روز جمعه ۱۳ آذرماه در میدان انقلاب برگزار می‌شود و احتمال دارد محدوده برگزاری آن از سردر دانشگاه تهران تا خیابان جمالزاده امتداد پیدا کند. همه خانواده‌ها و شهروندان برای حضور در این جشن دعوت هستند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: در این جشن مجموعه‌ای از خدمات، برنامه‌ها، رونمایی‌ها و کنش‌های مرتبط با نقش‌آفرینی زنان شهر تهران ارائه خواهد شد تا بخشی از تلاش‌ها و ظرفیت‌های زنان در معرض دید عموم قرار گیرد. همچنین احتمال دارد بخشی از افتتاحیه‌های برنامه‌ریزی‌شده هفته زن نیز در همین مراسم انجام شود.

اردبیلی با اشاره به برنامه‌های عمرانی و زیرساختی ویژه بانوان اظهار کرد: در هفته زن امسال نیز مانند سال‌های گذشته افتتاح و آغاز بهره‌برداری از زیرساخت‌های جدید ویژه بانوان در شهر تهران را خواهیم داشت. در این زمینه حدود هفت تا هشت مورد افتتاح و همچنین هفت تا هشت مورد تغییر کاربری و بهره‌برداری جدید پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به پررنگ بودن بخش هنری برنامه‌های امسال گفت: یکی از برنامه‌های ویژه، رویداد هنری «نقش ماندگار» با محوریت زنان شهید تهران است. در طول یک‌سال گذشته ۱۰۷ زن شهید در تهران داشتیم. در این رویداد، پرتره‌هایی از زنان شهید که طی یک سال گذشته در تهران مورد توجه قرار گرفته‌اند، توسط هنرمندان و استادان خلق می‌شود تا یاد و نقش ماندگار این بانوان در قالب آثار هنری به تصویر کشیده شود.

اردبیلی همچنین از ادامه رویداد فرهنگی و هنری «ایران مهر جاودان» خبر داد و افزود: سال گذشته فاز نخست این رویداد با محوریت طراحی آثار در قالب هنرهای اینستالیشن‌آرت و هنرهای تجسمی برگزار شد. امسال نیز قرار است بخشی از آثار این مجموعه در هفته زن وارد مرحله ساخت و اجرا شود. امیدواریم پس از تکمیل و انجام اصلاحات لازم طی حدود یک ماه پس از آن، مجموعه آثار به شکل یک نمایشگاه بلندمدت در معرض دید و بازدید عموم قرار گیرد. آثار طراحی‌شده در این رویداد که با همکاری هیئت هنر دنبال شده‌اند، ظرفیت هنری قابل توجهی دارند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در ادامه با اشاره به برنامه تصویری ویژه میدان آزادی خاطرنشان کرد: ویدئومپینگ میدان آزادی نیز در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اجرا خواهد شد. این برنامه با محوریت شعار «زن مادری کرد، وطن ماند» و نمایش تصاویر و جلوه‌هایی از نقش‌آفرینی زنان برگزار می‌شود تا علاوه بر ایجاد فضایی جذاب برای شهروندان، ظرفیت مناسبی برای پوشش رسانه‌ای و انتشار در فضای مجازی فراهم کند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تشریح بخش دیگری از برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و مادر از برگزاری ۳۵۲ جشن محله‌ای ویژه زنان در سطح پایتخت، اجرای رویداد ملی هنری «ایران‌دخت» با بررسی ۹۳ اثر، برگزاری جشنواره ۱۰ روزه ویژه ۱۱ هزار و ۸۰۰ بانوی شاغل شهرداری تهران، اجرای رویداد «ریشه» با محوریت شناسایی و توانمندسازی زنان کنشگر، برپایی جشنواره دو روزه ویژه زنان زندانی و برگزاری نشست بین‌المللی با حضور نمایندگانی از ۲۱ کشور خبر داد.

اردبیلی با اشاره به گستردگی برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و تخصصی هفته زن اظهار کرد: در کنار برنامه‌های عمومی و جشن‌های شهری، مجموعه‌ای از رویدادهای هنری و فرهنگی با محوریت زنان و نقش‌آفرینی آن‌ها در عرصه‌های مختلف طراحی شده است که بخشی از آن‌ها پیش از آغاز هفته زن شروع شده و بخش دیگری نیز در طول این هفته برگزار خواهد شد.

اجرای رویداد ملی «ایران‌دخت» با بررسی ۹۳ اثر نمایشی

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به رونمایی از رویداد ملی هنری «ایران‌دخت» گفت: چند روز پیش، رویداد ملی «ایران‌دخت» با تلاش و همکاری همکاران حوزه هنری رونمایی شد. این رویداد در قالب فراخوان ملی برای تولید و اجرای نمایش در سه رشته طراحی شده و تلاش داشته است یک اکوسیستم کاملاً زنانه در عرصه هنرهای نمایشی ایجاد کند.

وی افزود: در این رویداد، کارگردانان، بازیگران و تمامی عوامل صحنه و پشت صحنه از میان بانوان متخصص و فعال در این رشته‌ها انتخاب شده‌اند تا زمینه‌ای برای بیان روایت‌های مهم با محوریت موضوع «ایران سرفراز» فراهم شود.

اردبیلی با اشاره به استقبال از این فراخوان تصریح کرد: در مجموع، ۹۳ اثر ارزشمند در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت و جشنواره همچنان در حال برگزاری است. اجراهای نهایی و مراسم اختتامیه این رویداد نیز در هفته زن برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از جمله برنامه‌های این رویداد، نمایش‌های صحنه‌ای در مجموعه‌ها و سالن‌های تئاتری شهر تهران و همچنین پرفورمنس‌های خیابانی و اجراهای میدانی در میدان‌های مهم و نقاط مختلف شهر است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بخشی از اجراهای رویداد «ایران‌دخت» نیز در جشن بزرگ روز ۱۳ آذرماه در میدان انقلاب به نمایش درخواهد آمد و قرار است با همکاری حوزه هنری، بخش‌هایی از پرفورمنس‌های خیابانی و اجراهای صحنه‌ای در این مراسم ارائه شود.

توجه به الگوی سوم زن و شخصیت مرضیه دباغ در برنامه «میم مثل مرضیه»

اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مرتبط با شخصیت مرضیه دباغ اشاره کرد و گفت: در فاصله هفته بسیج و هفته زن، مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت سرکار خانم مرضیه دباغ برگزار شد.

وی افزود: یکی از این برنامه‌ها با عنوان «میم مثل مرضیه» و با موضوع الگوی سوم زن و شخصیت خانم دباغ شکل گرفت. تلاش این رویدادها بر معرفی و تبیین روایت زندگی زنی متمرکز بود که چند دهه پیش از بسیاری از ما توانست نقش‌آفرینی زنان را در عرصه‌های مختلف و حساس کشور به نمایش بگذارد.

اردبیلی با اشاره به برگزاری شب شعر در چارچوب این برنامه‌ها اظهار کرد: در این شب شعر نیز آثار ارزشمند و تولیدات ادبی قابل توجهی ارائه شد که در راستای معرفی شخصیت، اندیشه و نقش‌آفرینی خانم دباغ بود.

برگزاری رویداد بازی و لیگ بازی‌های خانوادگی برای زنان شاغل در مراکز کوثر

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های ویژه گروه‌های هدف در هفته زن گفت: یکی از این برنامه‌ها، جشن و رویداد بازی ویژه زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران است که در قالب پروژه «میلاد» برگزار می‌شود.

وی افزود: در مجموعه ۱۳۷ مرکز کوثر، لیگ بازی‌هایی با عنوان «بازی سرکاری» برای زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آن‌ها آغاز شد که در ادامه به یک لیگ بازی خانوادگی تبدیل شد. اختتامیه این لیگ نیز در جریان جشن پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد.

اردبیلی ادامه داد: این برنامه توانسته است فضای بانشاطی را در مراکز کوثر ایجاد کند و با تکیه بر بازی‌های خانواده‌محور، زمینه تعامل، نشاط و مشارکت بیشتر زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آن‌ها را فراهم آورد.

اجرای رویداد «ریشه» برای شناسایی و توانمندسازی زنان کنشگر شهر تهران

وی از برگزاری رویداد «ریشه» به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مهم هفته زن نام برد و اظهار کرد: رویداد «ریشه» با هدف شناسایی، شبکه‌سازی و توانمندسازی زنان کنشگر شهر تهران طراحی شده است و تمرکز ویژه‌ای بر زنان میدان‌دار و فعال در عرصه‌های اجتماعی و محلی دارد.

اردبیلی افزود: تلاش ما این است که ظرفیت زنان فعال و اثرگذار در محلات شناسایی شود و با ایجاد شبکه ارتباطی میان آن‌ها، زمینه تقویت فعالیت‌ها و کنشگری اجتماعی زنان در سطح شهر فراهم شود.

برگزاری ۳۵۲ جشن محله‌ای ویژه زنان در تهران

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های محله‌محور هفته زن گفت: در این ایام در تمام محلات شهر تهران جشن‌های ویژه زنان برگزار خواهد شد و در مجموع ۳۵۲ جشن محله‌ای در سطح پایتخت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر این برنامه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران نیز در کنار برگزاری جشن‌های داخلی ویژه کارکنان خود، تلاش کرده‌اند در سطح ارتباط مستقیم با شهروندان نیز فضاسازی و برنامه‌های مناسبتی داشته باشند.

اردبیلی ادامه داد: در این زمینه متناسب با ظرفیت هر مجموعه، برنامه‌هایی مانند اهدای هدیه، جشن، چراغانی و نورافشانی در فضاهای عمومی و خدماتی شهر پیش‌بینی شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به فضاسازی در ایستگاه‌های مترو، اتوبوس‌ها و سایر فضاهای حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد.

وی با یادآوری رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های تندرو در مناسبت‌های مرتبط با زنان در سال‌های گذشته گفت: ما در سال‌های گذشته مترو و سامانه اتوبوس‌های تندرو را در این مناسبت‌ها برای زنان شهر رایگان می‌کردیم اما این امکان اکنون بیش از یک سال است که به برکت حضور و مطالبه زنان برای همه شهروندان فراهم شده است.

جشنواره ۱۰ روزه برای ۱۱ هزار و ۸۰۰ بانوی شاغل شهرداری تهران

اردبیلی با اشاره به برنامه‌های ویژه بانوان شاغل در مجموعه شهرداری تهران اظهار کرد: در شهرداری تهران ۱۱ هزار و ۸۰۰ بانوی شاغل داریم که به مناسبت هفته زن، جشنواره‌ای ۱۰ روزه ویژه این گروه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه، بانوان شاغل شهرداری تهران می‌توانند در فضاها و زیرساخت‌های ویژه زنان در بوستان‌ها حضور پیدا کنند و از خدمات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: یکی از برنامه‌های این بخش، برگزاری یک جشنواره یک‌روزه در بوستان منطقه ۱۸ است که با مجموعه‌ای از خدمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های جذاب برای بانوان شاغل شهرداری تهران همراه خواهد بود.

برگزاری جشنواره دو روزه ویژه زنان زندانی با همکاری سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه

وی همچنین از برگزاری برنامه‌ای ویژه برای زنان زندانی خبر داد و گفت: با همکاری سازمان زندان‌ها و مجموعه قوه قضاییه، جشنواره‌ای دو روزه در داخل زندان و ویژه زنان زندانی برگزار خواهد شد.

اردبیلی افزود: این برنامه در شب و روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) پیش‌بینی شده است و زنان زندانی به‌صورت گروهی در آن حضور پیدا می‌کنند و از برنامه‌ها و خدمات فرهنگی و اجتماعی این جشنواره بهره‌مند خواهند شد.

برپایی بازارچه‌های محلی و عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های حمایت از اشتغال و کارآفرینی زنان گفت: در هفته زن، بازارچه‌های متعددی در سطح شهر تهران برپا خواهد شد و غرفه‌های خوداشتغالی نیز در حاشیه رویدادها و جشن‌های مختلف فعالیت خواهند داشت.

وی ادامه داد: در حاشیه جشن بزرگ روز ۱۳ آذرماه در میدان انقلاب نیز بخش ویژه کارآفرینی زنان برپا می‌شود تا بانوان فعال در حوزه تولید و مشاغل خانگی بتوانند محصولات خود را عرضه کنند.

اردبیلی افزود: همچنین در بسیاری از بوستان‌های مناطق ۲۲گانه تهران و هم‌زمان با هفته زن، بازارهای تهران و مجموعه بازارچه‌های پیش‌بینی‌شده فعال خواهند بود و محصولات دست‌ساز و تولیدات زنان سرپرست خانوار در معرض دید و خرید شهروندان قرار می‌گیرد.

رونمایی از کتاب‌های تاریخ شفاهی زنان شاخص و اثرگذار

وی در ادامه به برنامه‌های حوزه مستندسازی و معرفی زنان اثرگذار اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته تدوین مجموعه‌ای از کتاب‌های تاریخ شفاهی زنان شاخص و اثرگذار در دستور کار بوده است.

اردبیلی افزود: این کتاب‌ها به روایت زندگی و فعالیت شخصیت‌های زن اثرگذار در چند دهه گذشته می‌پردازند و در هفته زن، مراسم رونمایی از این مجموعه کتاب‌های تاریخ شفاهی برگزار خواهد شد تا بخشی از تجربیات، خاطرات و نقش‌آفرینی این زنان در تاریخ معاصر کشور ثبت و معرفی شود.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌های هفته زن خاطرنشان کرد: در کنار مواردی که به آن‌ها اشاره شد، نشست‌های تخصصی متعددی نیز برای گروه‌های مختلف زنان در نظر گرفته شده است.

نشست بین‌المللی با حضور نمایندگان ۲۱ کشور با محوریت زن و مقاومت

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری یک نشست بین‌المللی در نخستین روز هفته زن خبر داد و گفت: این نشست با محوریت مفهوم «زن و مقاومت» و با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

اردبیلی افزود: در این برنامه، زنان شاخصی از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایندگانی از ۲۱ کشور در این نشست شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی یادمان مرضیه دباغ در این نشست اظهار کرد: در این برنامه، علاوه بر گرامیداشت یاد و نام خانم دباغ، موضوع نسبت زنان با مقاومت و نقش آن‌ها در مقابله با زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی قدرت‌های زورگو در سطح جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

اردبیلی ادامه داد: امروز این جریان به یک موضوع جهانی تبدیل شده است و زنان در کشورهای مختلف در مواجهه و مقابله با جریان استعماری حاکم بر جهان، نقش پیش‌برنده و اثرگذاری ایفا می‌کنند. تلاش داریم در این نشست بین‌المللی، این موضوع را با حضور و مشارکت خواهران و زنان شاخص کشورهای مختلف به بحث بگذاریم و تجربه‌ها و دیدگاه‌های آنان را در این زمینه به اشتراک بگذاریم.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه برنامه‌های هفته زن با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، نقش‌آفرینی‌ها و دستاوردهای زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و خانوادگی طراحی شده و تلاش شده است در کنار برنامه‌های عمومی شهری، گروه‌های مختلف زنان نیز متناسب با نیازها و ظرفیت‌های خود مورد توجه قرار گیرند.

بیش از ۷۵ درصد مادران مشمول طرح «چشم‌روشنی» از بسته حمایتی استفاده کرده‌اند

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۷۵ درصد مادران مشمول طرح چشم روشنی تاکنون از بسته حمایتی خود استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: اعتبار این بسته‌ها به‌صورت تجمیعی باقی می‌ماند و مادرانی که در استفاده از آن تأخیر دارند، می‌توانند در زمان مناسب برای خود و خانواده‌شان از این اعتبار استفاده کنند.

اردبیلی گفت: خدمات گردشگری و فرهنگی در مجموعه‌هایی همچون برج میلاد و باغ کتاب فعال شده و قرار است خدمات ورزشی، آموزشی، مشاوره‌ای و همیاری نیز به این بسته افزوده شود