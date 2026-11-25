باشگاه خبرنگاران جوان - جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر اینکه سهمیه آرد جامعه عشایری کاهش نخواهد یافت، گفت: در اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد، برخی عشایر به دلیل نداشتن دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیکی و نقص اطلاعات سامانه از ثبت‌نام جا مانده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده، مهلت ثبت‌نام تمدید و زیرساخت‌های سامانه برای ثبت مشخصات عشایر اصلاح شده است.

وی افزود: جامعه عشایری حدود ۲ درصد آرد مصرفی کشور را استفاده می‌کند و سهمیه این جامعه کاهش نخواهد یافت؛ همچنین آرد افرادی که دیگر زندگی عشایری ندارند و در شهر از یارانه نان استفاده می‌کنند، از سهمیه عشایری حذف خواهد شد.