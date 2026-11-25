باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، از تدوین طرح راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی تهران و البرز خبر داد و گفت: در این طرح، ۷ کریدور شعاعی و ۳ کریدور پیرامونی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای پیشنهاد شده است که می‌تواند ضمن تسهیل جابه‌جایی مسافران، به تمرکززدایی از تهران و توزیع متوازن‌تر جمعیت و مراکز فعالیت کمک کند.

کاظمیان در نشست هم‌اندیشی با شهرداران استان‌های تهران و البرز و مشاوران طرح‌های جامع این دو استان، با اشاره به روند تهیه طرح راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی تهران و البرز اظهار کرد: این طرح در چارچوب سیاست‌های حوزه تهران و البرز، مصوبات هیأت دولت در زمینه ساماندهی و پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران و همچنین پیگیری‌های رئیس‌جمهور برای بهبود و توسعه حمل‌ونقل ریلی انبوه، با هدف جابه‌جایی راحت‌تر و ایمن‌تر افرادی که به‌صورت روزانه میان شهر‌های این دو استان برای کار و سکونت سفر می‌کنند، تهیه شده است.

وی افزود: این طرح با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران و با مشارکت مجموعه‌ای از مشاوران در حوزه‌های شهرسازی و حمل‌ونقل تدوین شده و مطالعات آن در مدت‌زمان کوتاهی به نتیجه رسیده است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در نشست امروز نتایج مطالعات با شهرداری‌های دو استان و دستگاه‌های مرتبط با استانداری‌ها به اشتراک گذاشته شد، گفت: هدف از برگزاری این جلسه دریافت نظرات، هماهنگی و هم‌اندیشی با مجموعه‌های مرتبط است تا بتوان اسناد نهایی طرح را آماده کرد و برای طی مراحل تصویب ارائه داد.

کاظمیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد این طرح تصریح کرد: در این مسیر، دو اقدام مهم به‌صورت هم‌زمان دنبال شده است؛ نخست، نهادسازی و تشکیل شرکت حمل‌ونقل حومه‌ای بر اساس قانون که این شرکت شکل گرفته و مدیرعامل آن نیز تعیین شده است. اقدام دوم، تهیه طرح در مقیاس کلان و راهبردی برای ایجاد هماهنگی و تنظیم شبکه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با این اقدامات، عملیات اجرایی نیز در بخش‌های مختلف با درجات متفاوت آغاز شده و کار در چند جبهه به‌صورت موازی پیش می‌رود تا با توجه به منابع و محدودیت‌های موجود، روند اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای این طرح فرآیندی طولانی خواهد بود، اظهار کرد: طبیعتاً در میان کریدور‌ها و ایستگاه‌ها اولویت‌بندی‌هایی انجام خواهد شد و تکمیل شبکه نیز بر اساس همین اولویت‌ها پیش می‌رود.

کاظمیان با اشاره به ویژگی‌های طرح راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی تهران و البرز گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، تسهیل جابه‌جایی مسافرانی است که از شهر‌های اطراف به سمت تهران یا کرج سفر می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند در ایستگاه‌های تبادلی به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهند و به مقصد برسند.

وی افزود: این طرح با مکان‌یابی خطوط حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای در محدوده استان تهران و تعیین ایستگاه‌های موردنیاز، ۷ کریدور شعاعی و ۳ کریدور پیرامونی را پیشنهاد کرده است. اجرای این شبکه می‌تواند به کاهش وابستگی همه سفر‌ها به تهران و ایجاد ارتباط مستقیم‌تر میان شهر‌های پیرامونی کمک کند.

کاظمیان با تأکید بر اهمیت کریدور‌های پیرامونی در کاهش تمرکز سفر‌ها به تهران خاطرنشان کرد: سه کریدور پیرامونی پیشنهادی می‌تواند به توزیع بهتر جمعیت و مراکز کار و فعالیت کمک کند و زمینه انجام سفر‌های بین‌شهری بدون نیاز به ورود به تهران را فراهم کند؛ برای مثال، سفر میان پاکدشت و اسلامشهر یا دسترسی به شهرک‌های صنعتی واقع در مسیر شهر‌های پیرامونی می‌تواند از طریق این شبکه تسهیل شود.

وی ادامه داد: این رویکرد در استان البرز نیز دنبال می‌شود تا شهر‌های پیرامون کرج بتوانند ارتباط ریلی مناسب‌تری با یکدیگر داشته باشند. چنین ارتباطاتی در نهایت به ساماندهی و پالایش عملکردی منطقه، کاهش تمرکز در تهران و کرج و کمتر شدن شکاف توسعه‌یافتگی میان این دو کلان‌شهر و سایر شهر‌ها و روستا‌های پیرامونی کمک خواهد کرد.