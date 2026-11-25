باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحادیه اروپا این هفته مذاکراتی را درباره بودجه این اتحادیه برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ آغاز می‌کند؛ مذاکراتی که در سایه اختلاف‌نظر‌ها بر سر اولویت‌های هزینه‌کرد انجام می‌شود. این در حالی است که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تهدید کرده است در صورت مشارکت نکردن همه کشور‌های عضو در تامین مالی وام جدید به اوکراین، از حق وتوی خود علیه بودجه استفاده خواهد کرد.

بر اساس گزارش مجله «رسپانسیبل استیت‌کرفت»، مرتس در نامه‌ای به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در ۱۰ نوامبر، خواستار مشارکت همه کشور‌های عضو در حمایت از این وام به ارزش حدود ۴۹ میلیارد دلار شده است.

وی تاکید کرده است آلمان با هرگونه استثنا یا تحفظ در روند تصویب این وام مخالفت خواهد کرد. این وام خارج از مذاکرات بودجه اتحادیه اروپا بررسی می‌شود؛ مذاکراتی که پیش‌نویس آن شامل کمک‌های مالی به اوکراین است.

قرار است رؤسای دولت‌های عضو در نشست روز‌های ۲۶ و ۲۷ نوامبر، هم‌زمان با تلاش برای دستیابی به توافق درباره پیش‌نویس بودجه، تصمیم نهایی را درباره این وام اتخاذ کنند.

اسلواکی شرط آلمان را «باج‌گیری» توصیف کرد

در همین حال، رهبران مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و بلغارستان تمایلی به حمایت از وام جدید نشان نداده‌اند؛ وامی که بر اساس مقررات فعلی، تصویب آن به موافقت همه کشور‌های عضو نیاز دارد.

رابرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی، در نشست خبری مشترک با آندری بابیش، همتای چک خود، در ۱۰ نوامبر، شرط آلمان را «باج‌گیری» توصیف کرد و گفت اسلواکی و دیگر کشور‌ها نیز می‌توانند از حق وتوی خود، از جمله علیه بودجه اتحادیه اروپا، استفاده کنند.

در همان روز، پیتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، در نشست خبری مشترک با مرتس، مخالفت کشورش را با پیوند دادن تصویب بودجه به موافقت همه اعضا با وام جدید اعلام کرد.

همچنین در نشست ۲۳ نوامبر، روسای دولت‌های کشور‌های عضو گروه ویشگراد شامل لهستان، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی، درباره مفید بودن ادامه مذاکرات بودجه در این هفته ابراز تردید کردند و بخشی از این تردید را به اختلافات بر سر وام اوکراین و پیوند دادن آن به بودجه نسبت دادند.

شکاف ۷۶ میلیارد دلاری در تامین مالی اوکراین

صندوق بین‌المللی پول، شکاف تامین مالی بودجه اوکراین در سال ۲۰۲۷ را حدود ۷۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. در همین حال، رهبران اتحادیه اروپا در تلاش‌اند حدود ۴۹ میلیارد دلار از این مبلغ را از طریق وام پیشنهادی تامین کنند و کشور‌های خارج از اتحادیه که از کی‌یف حمایت می‌کنند، مسئولیت تامین باقی‌مانده این مبلغ را بر عهده بگیرند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۵ با اعطای وامی به ارزش ۹۸ میلیارد دلار با پشتوانه بودجه این اتحادیه موافقت کرده بود تا نیاز‌های مالی اوکراین را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پوشش دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کشور‌های عضو نتوانستند درباره استفاده از ذخایر مسدودشده روسیه که عمدتا در موسسه «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود، به توافق برسند.

تصویب این وام به موافقت همه کشور‌های عضو نیاز داشت، اما مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی از تعهدات مالی مربوط به خدمات یا بازپرداخت آن معاف شدند.

میزان حمایت مالی و نظامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از اوکراین متفاوت است. کشور‌های عضو شمال اروپا از نظر نسبت کمک‌ها به تولید ناخالص داخلی در صدر قرار دارند و آلمان نیز از نظر ارزش مطلق کمک‌ها، بزرگ‌ترین حامی اوکراین در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپاست.

اسپانیا و ایتالیا در میان کشور‌هایی قرار دارند که حمایت کمتری از اوکراین ارائه کرده‌اند. این گزارش همچنین به افزایش تردید افکار عمومی اروپا درباره ادامه تامین مالی اوکراین اشاره می‌کند.

تلاش کوستا برای تصویب بودجه پیش از انتخابات ۲۰۲۷

آنتونیو کوستا تلاش می‌کند روند تصویب بودجه اتحادیه اروپا را پیش از انتخابات سال آینده در فرانسه، ایتالیا و لهستان تسریع کند؛ چراکه احتمال دارد رهبرانی به قدرت برسند که خواهان کاهش سهم کشور‌های خود در بودجه اتحادیه اروپا هستند.

در فرانسه، مارین لوپن و ژان لوک ملانشون هر دو خواستار کاهش چشمگیر سهم این کشور در تامین بودجه اتحادیه اروپا هستند.

نویسنده این تحلیل معتقد است اولتیماتوم علنی مرتس، فاصله گرفتن از رویکرد معمول برلین در هماهنگی با کشور‌های همسو با مواضع آلمان به شمار می‌رود.

به باور نویسنده، اصرار صدراعظم آلمان بر تقسیم بار مالی حمایت از اوکراین میان همه اعضا ممکن است اختلافات میان کشور‌های اتحادیه اروپا را تشدید و روند تصویب بودجه را کندتر کند؛ آن هم در شرایطی که دولت‌های اروپایی در تلاش‌اند منابع مالی خود را به اولویت‌های داخلی اختصاص دهند.

منبع: المیادین