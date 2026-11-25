باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی والیبال با اعلام کشور‌های میزبان و گروه‌بندی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۷، از برنامه اولیه این رقابت‌ها رونمایی کرد؛ تیم ملی مردان ایران در سه هفته مسابقات به ترتیب در کشور‌های برزیل، فیلیپین و ژاپن به میدان می‌رود.



فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و والیبال ورلد، کشور‌های میزبان و ترکیب گروه‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال سال ۲۰۲۷ را اعلام کرد تا نخستین تصویر از مسیر رقابت مدعیان قهرمانی در این رویداد مهم مشخص شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، فصل جدید لیگ ملت‌ها از ۱۲ خرداد ۱۴۰۶ با آغاز مسابقات زنان شروع می‌شود و تیم‌های مردان نیز از ۱۹ خرداد وارد رقابت خواهند شد. مسابقات دو بخش زنان و مردان به صورت یک هفته در میان برگزار می‌شود و مرحله مقدماتی هر دو رقابت در سه هفته به پایان خواهد رسید.

در ساختار جدید مسابقات، تیم‌ها بر اساس رده‌بندی جهانی فدراسیون بین‌المللی والیبال پس از پایان لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ و در قالب گروه‌های قدرت تقسیم‌بندی شده‌اند. هر تیم در مجموع ۱۲ مسابقه در مرحله مقدماتی برگزار می‌کند و حریفان آن با هدف ایجاد توازن در سطح رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

تیم‌ها در هر هفته چهار مسابقه انجام می‌دهند و به همین دلیل، قرار گرفتن چند تیم در یک گروه میزبانی به معنای رویارویی تمامی آنها با یکدیگر نیست.



ایران در برزیل، فیلیپین و ژاپن؛ مسیر مردان والیبال ایران در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۷

تیم ملی والیبال مردان ایران در هفته نخست، از ۱۹ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۶ در برزیل به میدان می‌رود. بر اساس گروه‌بندی اعلام‌شده، تیم‌های برزیل، روسیه، ژاپن، بلغارستان، آلمان، آرژانتین و ایران در این گروه قرار دارند.

در هفته دوم، از ۲ تیر تا ۶ تیر ۱۴۰۶، فیلیپین میزبان گروهی خواهد بود که تیم‌های روسیه، اسلوونی، آمریکا، ژاپن، فنلاند، ایران و چین در آن حضور دارند.

سومین و آخرین هفته مرحله مقدماتی نیز از ۲۳ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۶ در ژاپن برگزار می‌شود. در این گروه، تیم‌های ژاپن، ایتالیا، روسیه، فرانسه، ترکیه، کوبا و ایران حضور خواهند داشت.

به این ترتیب، ملی‌پوشان ایران در سه هفته مرحله مقدماتی فرصت رویارویی با مجموعه‌ای از قدرت‌های مطرح والیبال جهان را خواهند داشت. البته ترتیب دقیق دیدار‌ها و حریفان هر تیم در هر هفته هنوز اعلام نشده است.

فهرست حریفان مردان والیبال ایران در هفته‌های اول تا سوم لیگ ملت‌ها به قرار زیر است:

آلمان، آرژانتین، بلغارستان و روسیه در برزیل

ژاپن، چین، فنلاند و اسلونی در کشور فیلیپین

کوبا، ترکیه، فرانسه و ایتالیا در ژاپن



برزیل، اسلوونی و چین؛ میزبانان هفته نخست مردان

مسابقات والیبال مردان لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ از ۱۹ تا ۲۳ خرداد در سه کشور اسلوونی، برزیل و چین برگزار می‌شود.

در گروه اسلوونی، تیم‌های اسلوونی، لهستان، ایتالیا، ترکیه، اوکراین و فنلاند حضور دارند. برزیل میزبان گروهی متشکل از برزیل، روسیه، ژاپن، بلغارستان، آلمان، آرژانتین و ایران خواهد بود و در گروه چین نیز تیم‌های چین، آمریکا، فرانسه، صربستان، کوبا و بلژیک به میدان می‌روند.

در هفته دوم، از ۲ تیر تا ۶ تیر، فرانسه، فیلیپین و بلغارستان میزبان مسابقات خواهند بود. گروه فرانسه شامل تیم‌های فرانسه، لهستان، برزیل، اوکراین، آرژانتین و کوبا است. در گروه فیلیپین نیز روسیه، اسلوونی، آمریکا، ژاپن، فنلاند، ایران و چین حضور دارند و بلغارستان از تیم‌های ایتالیا، ترکیه، آلمان، صربستان و بلژیک میزبانی خواهد کرد.

در هفته سوم، از ۲۳ تا ۲۷ تیر، مسابقات در برزیل، آمریکا و ژاپن برگزار می‌شود. گروه برزیل شامل تیم‌های برزیل، اسلوونی، صربستان، آرژانتین، فنلاند و بلژیک است. در گروه آمریکا، تیم‌های آمریکا، لهستان، بلغارستان، اوکراین، آلمان و چین حضور دارند و ژاپن نیز میزبان گروهی متشکل از ژاپن، ایتالیا، روسیه، فرانسه، ترکیه و کوبا خواهد بود. ایران نیز در این هفته در گروه ژاپن قرار گرفته است.



رویارویی‌های حساس و تکرار فینال در انتظار والیبال مردان

والیبال ورلد در معرفی دیدار‌های جذاب احتمالی این دوره، به چند تقابل مهم اشاره کرده است.

لهستان، مدافع عنوان قهرمانی، رقابت‌های خود را در هفته نخست و در اسلوونی با دیدار مقابل ایتالیا آغاز می‌کند و سپس برابر میزبان، یعنی اسلوونی، تیم سوم دوره گذشته، قرار خواهد گرفت.

ترکیه و اوکراین که در دوره قبلی برای نخستین بار موفق به صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها شدند، در هفته نخست در اسلوونی با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد.

یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های این دوره نیز تکرار فینال سال گذشته میان لهستان و آمریکا خواهد بود. دو تیم که در فینال دوره ۲۰۲۶ برای تعیین قهرمان به پنج ست نیاز داشتند، این بار در هفته سوم و در خاک آمریکا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

ژاپن نیز که در مرحله مقدماتی دوره گذشته بدون شکست کار خود را به پایان رساند، در هفته سوم و در حضور هوادارانش میزبان فرانسه، ترکیه و ایتالیا خواهد بود.

مرحله نهایی لیگ ملت‌های مردان از ۶ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۶ برگزار می‌شود و قهرمان این دوره در پایان رقابت‌های نهایی مشخص خواهد شد.



آغاز مسابقات زنان از ۱۲خرداد؛ ترکیه در پی دفاع از عنوان قهرمانی

در بخش زنان، مسابقات لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ از ۱۲ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ در سه کشور کانادا، برزیل و چین آغاز می‌شود.

در گروه کانادا، تیم‌های کانادا، آلمان، جمهوری دومینیکن، فرانسه، بلژیک و اوکراین حضور دارند. گروه برزیل شامل تیم‌های برزیل، ایتالیا، لهستان، هلند، صربستان، روسیه و جمهوری چک است و در گروه چین نیز تیم‌های چین، ترکیه، آمریکا، ژاپن، تایلند و اسلوونی به میدان می‌روند.

در هفته دوم، از ۲۶ تا ۳۰ خرداد، ماکائو در چین، آمریکا و هلند میزبان مسابقات خواهند بود.

گروه ماکائو شامل تیم‌های چین، لهستان، کانادا، روسیه، جمهوری دومینیکن، جمهوری چک و تایلند است. در گروه آمریکا نیز تیم‌های آمریکا، برزیل، ژاپن، صربستان، فرانسه و بلژیک حضور دارند و هلند میزبان تیم‌های هلند، ایتالیا، ترکیه، آلمان، اوکراین و اسلوونی خواهد بود.

سومین هفته رقابت‌های زنان نیز از ۱۷ تا ۲۱ تیر در برزیل، ترکیه و ژاپن برگزار می‌شود. در گروه برزیل، تیم‌های برزیل، چین، صربستان، آلمان، تایلند و اوکراین حضور دارند. ترکیه میزبان گروهی شامل ترکیه، لهستان، روسیه، جمهوری چک، فرانسه، بلژیک و اسلوونی خواهد بود و در گروه ژاپن نیز تیم‌های ژاپن، ایتالیا، آمریکا، هلند، کانادا و جمهوری دومینیکن به میدان می‌روند.

مرحله نهایی لیگ ملت‌های زنان نیز از ۳۱ تیر تا ۴ مرداد ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره مشخص شود.



تقابل‌های جذاب زنان؛ از افتتاحیه برزیل و ایتالیا تا جدال تاریخی چین و صربستان

والیبال ورلد چند مسابقه مهم را به عنوان دیدار‌های تماشایی مرحله مقدماتی زنان معرفی کرده است.

نخستین مسابقه فصل جدید با تقابل تیم‌های برزیل و ایتالیا در خاک برزیل آغاز می‌شود. این دو تیم که در دوره گذشته به ترتیب مدال نقره و برنز مسابقات را کسب کردند، از همان ابتدای رقابت‌ها مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

ترکیه، مدافع عنوان قهرمانی، در هفته نخست و در چین کار خود را آغاز می‌کند و در این هفته با تیم‌های چین، آمریکا و ژاپن روبه‌رو خواهد شد. ترکیه و ایتالیا نیز در هفته دوم و در هلند یکی از دیدار‌های مهم این مرحله را برگزار می‌کنند.

یکی دیگر از تقابل‌های مورد توجه، دیدار دوباره چین و صربستان در هفته سوم و در برزیل است. این دو تیم در دوره گذشته لیگ ملت‌ها در شهر نانجینگ چین مقابل یکدیگر قرار گرفتند و مسابقه آنها با حضور ۱۷ هزار و ۸۱۶ تماشاگر، رکورد بیشترین تعداد تماشاگر در تاریخ لیگ ملت‌های والیبال را به ثبت رساند.



رکوردشکنی لیگ ملت‌ها در سال ۲۰۲۶؛ هدف‌گذاری برای دوره‌ای بزرگ‌تر

فدراسیون جهانی والیبال در معرفی دوره جدید، عملکرد لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را نقطه شروعی برای توسعه بیشتر این رقابت‌ها در سال آینده دانسته است.

در دوره گذشته، بیش از ۸۰۰ هزار تماشاگر از نزدیک مسابقات را در سالن‌های میزبان در چهار قاره جهان دنبال کردند و میزان مخاطبان تلویزیونی و تماشاگران از طریق رسانه‌های مختلف نیز تقریباً سه برابر شد.

در بخش زنان، ترکیه برای دومین بار عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها را به دست آورد. ملیسا وارگاس، ارزشمندترین بازیکن این رقابت‌ها، در دیدار فینال مقابل برزیل ۳۳ امتیاز کسب کرد تا بالاترین امتیاز ثبت‌شده توسط یک بازیکن در فینال لیگ ملت‌ها، در بخش زنان و مردان، به نام او ثبت شود.

در بخش مردان نیز لهستان پس از دیداری پنج‌سته و نزدیک مقابل آمریکا، برای سومین بار عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها را کسب کرد و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد.



جزئیات شهر‌های میزبان و برنامه دقیق مسابقات در سال آینده اعلام می‌شود

مارسلو هارگریوز دا کاستا، مدیر ارشد محصولات والیبال ورلد، در تشریح برنامه‌های این مجموعه برای لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ گفت: لیگ ملت‌ها به دلیل حضور بزرگ‌ترین ستاره‌های والیبال جهان، سطح بالای رقابت‌ها، سرگرمی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، انرژی و جذابیت ویژه‌ای دارد و بهترین‌های این رشته را مستقیماً در اختیار هواداران سراسر جهان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به استقبال از دوره گذشته افزود: پس از برگزاری موفق رقابت‌های سال ۲۰۲۶، خوشحالیم که لیگ ملت‌ها در سال ۲۰۲۷ بار دیگر به کشور‌های مختلف سفر می‌کند؛ کشور‌هایی که بسیاری از آنها بازار‌های باسابقه والیبال هستند و می‌توانند فرصت تماشای زنده مسابقات را برای هواداران بیشتری فراهم کنند.

مدیر ارشد محصولات والیبال ورلد ادامه داد: هدف این است که از نخستین سرویس مسابقات در ماه ژوئن تا مرحله نهایی، هواداران بیش از گذشته به فضای رقابت‌ها نزدیک باشند و خود را بخشی از این رویداد احساس کنند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال، اطلاعات مربوط به شهر‌های میزبان، سالن‌های مسابقات، میزبانی مرحله نهایی، برنامه دقیق و ترتیب برگزاری دیدار‌ها و همچنین نحوه تهیه بلیت‌ها متعاقبا اعلام می‌شود.