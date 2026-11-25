باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرشید ایلاتی کارشناس مسکن، با اشاره به ضرورت توسعه محدوده روستاها برای تأمین مسکن جوانان و ساکنان روستایی، گفت: بازنگری در طرح‌های هادی و الحاق زمین به محدوده روستاها باید متناسب با نیاز واقعی جمعیت انجام شود، اما شفاف نبودن اطلاعات زمین‌های در اختیار دستگاه هاو روند تخصیص آن‌ها می‌تواند زمینه بروز سوءتفاهم و سوءاستفاده را فراهم کند.

ایلاتی با بیان اینکه تأمین مسکن صرفاً محدود به شهرها نیست و روستاها نیز به مسکن مورد نیاز ساکنان، به‌ویژه جوانان، احتیاج دارند، اظهار کرد: جوانانی که در روستا زندگی می‌کنند باید بتوانند از ظرفیت زمین‌های موجود در محدوده روستا برای تأمین مسکن خود استفاده کنند و در همین راستا، قوانین و سازوکارهایی برای افزایش محدوده روستاها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در قالب بازنگری طرح‌های هادی، با توجه به نیاز روستا، افزایش جمعیت و نرخ رشد جمعیتی، امکان توسعه محدوده روستا و الحاق برخی زمین‌ها به آن فراهم شده است. در بخشی از این فرایند نیز زمین‌هایی که مالکیت خصوصی ندارند و در اختیار منابع طبیعی یا سایر دستگاه‌های دولتی قرار دارند، با تعامل میان بنیاد مسکن و دستگاه‌های مربوطه، برای پاسخگویی به نیازهای روستا در نظر گرفته می‌شوند.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ممکن است در اجرای این فرایند تخلفاتی نیز رخ دهد، تصریح کرد: در برخی موارد احتمال دارد دهیاری‌ها یا مسئولان محلی خارج از ضوابط عمل کنند؛ بنابراین ضروری است روند توسعه روستاها، تغییر کاربری‌ها و الحاق زمین به محدوده روستایی با نظارت دقیق و رعایت ضوابط قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: در حوزه تخصیص زمین به متقاضیان مسکن روستایی نیز عملکرد قابل قبولی مشاهده نمی‌شود و در برخی روستاها، با وجود درخواست مردم، زمین مشخصی برای واگذاری معرفی نشده است. این مسئله در طرح‌هایی که با هدف تشویق بازگشت به روستاها و مهاجرت معکوس اجرا می‌شوند نیز اهمیت دارد؛ چراکه افرادی که سابقه سکونت یا تعلق به روستا دارند، باید بتوانند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای دریافت زمین استفاده کنند.

این کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات زمین‌های در اختیار بنیاد مسکن، پیشنهاد کرد: باید سامانه‌ای ایجاد شود که اطلاعات زمین‌های تحت اختیار بنیاد مسکن در روستاهای کشور، میزان مساحت، ظرفیت ساخت، قابلیت واگذاری و زمین‌های تخصیص‌یافته در آن به‌صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: اگر مشخص باشد بنیاد مسکن در هر روستا چه میزان زمین در اختیار دارد، چه مقدار از آن تخصیص یافته و چه میزان ظرفیت واگذاری باقی مانده است، مردم و رسانه‌ها نیز می‌توانند روند اجرای قانون را پیگیری کنند. در مقابل، اگر در روستایی زمین قابل واگذاری وجود نداشته باشد، شفافیت اطلاعات این موضوع را نیز برای متقاضیان روشن می‌کند و از شکل‌گیری مطالبات و سوءتفاهم‌های غیرواقعی جلوگیری خواهد کرد.

وی در پایان گفت: شفاف شدن اطلاعات زمین‌های در اختیار بنیاد مسکن و میزان ظرفیت تخصیص و واگذاری آن‌ها می‌تواند به تسریع روند توزیع زمین میان خانواده‌های هدف، اجرای بهتر قوانین و مدیریت مؤثرتر اقتصاد زمین در مناطق روستایی کمک کند.