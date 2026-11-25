باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - شیر محمدی از ملی‌پوشان ایران پس از پیروزی در دیدار اخیر و صعود به مرحله نیمه‌نهایی، این برد را به مردم ایران تقدیم کرد.

وی با بیان اینکه مسابقه دشوار و پرفشاری را پشت سر گذاشتند، گفت: بازی سختی بود و شرایط رقابت بسیار گرم و حساس دنبال شد، اما بازیکنان با اجرای برنامه‌های کادر فنی و تلاش قدم‌به‌قدم توانستند به پیروزی برسند و با اقتدار راهی نیمه‌نهایی شوند.

این ملی‌پوش درباره سطح حریفان نیز اظهار کرد: تیم‌های زیادی نسبت به گذشته پیشرفت کرده‌اند و با آمادگی و قدرت بیشتری در مسابقات حاضر می‌شوند، اما ایران همچنان برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان قدرت نخست تلاش می‌کند.