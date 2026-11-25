باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای توسعه و برنامه ریزی گیلان اظهار کرد : آمایش سرزمینی در گیلان به درستی انجام نشده و اگر به درستی صورت می گرفت ما با چنین معضلات زیست محیطی روبه نبودیم .

استاندار گیلان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱شهر استان طرح فاضلاب آن مطالعه شده است، گفت : مابقی شهرستان ها انجام نشده و این خود بحران در این استان شمرده می شود.

وی به کمبود آب کشاورزی در گیلان اشاره و اذعان داشت: دو سوم آب کشاورزی گیلان وابسته به آب های بالا دستی است.

استاندار گیلان به سدهای در دست ساخت گیلان اشاره و خاطر نشان کرد : اتمام سد شفارود، پلرود ، دیورش نیازمند اعتبارات و نگاه ملی است.

وی با اشاره به اینکه گیلان فقط برای گیلان نیست بلکه برای ایران است، تصریح کرد: گیلان در بحران ها پذیرا بسیاری از هموطنان است لذا باید امکانات و اعتبارات بیشتری به این استان جهت اتمام پروژه ها اختصاص یابد.

حق شناس با تاکید بر اینکه امکانات گردشگری مناسب این استان نیست و باید بیش از این توجه شود ،تصریح کرد: فاضلاب و پسماند ، زیر ساخت های شبکه برق ،بهداشت و درمان و بازسازی مدارس فرسوده از اهم موضوعات این استان شمرده می شود .

وی ادامه داد : مشکلات گیلان با وجود ظرفیت های بالای این استان پیچیده نیست بلکه نیازمند نگاه ویژه مسئولان ارشد کشوری است .‌

حق شناس به مشکلات آب شرب اشاره اذعان داشت : با وجود بارش ها ، برخی از شهرستان های این استان دچار بحران در حوزه آب شرب و آب کشاورزی است .