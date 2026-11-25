باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی فرشچی موحد روز چهارشنبه در جلسه کارگروه استانی فرش دستباف کردستان اظهار کرد: سند راهبردی فرش دستباف با هدف رفع مشکلات این هنر صنعت و تعیین وظایف دستگاه‌های متولی تدوین شده و مراحل نهایی تصویب در کمیسیون اقتصادی را طی می‌کند.

وی از تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی ملی در کردستان، حمایت از بیمه قالیبافان، تأمین مواد اولیه، فراهم کردن زمینه فروش و سفارش‌پذیری محصولات و حمایت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از این حوزه است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین از آمادگی این مرکز برای حمایت از ایجاد کارگاه متمرکز قالیبافی در کردستان خبر داد و گفت: تأمین مواد اولیه، نظارت بر روند تولید و فراهم کردن زمینه فروش محصولات از جمله حمایت‌هایی است که می‌تواند به توسعه اشتغال و رونق فرش دستباف در استان کمک کند.

توسعه صنایع تبدیلی فرش، فرصتی برای رونق اقتصادی کردستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این نشست، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش فرش دستباف را از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در استان دانست.

ارسلان ازهاری با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش دامداری و تولید پشم اظهار کرد: برخورداری کردستان از مراتع گسترده و ظرفیت قابل توجه دامداری، زمینه مناسبی برای توسعه صنایع جانبی و تکمیلی، از جمله فرآوری و شست‌وشوی پشم فراهم کرده است.

وی افزود: توسعه این صنایع علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، رونق تولید و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بومی استان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۱۴۰ هزار مترمربع فرش دستباف در استان تصریح کرد: حتی اگر نیمی از این میزان با کیفیت مطلوب تولید شود، گردش مالی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و می‌تواند زمینه تحول اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کند.

ازهاری با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه فرش دستباف، یادآور شد: تجربه‌های موفقی در زمینه آموزش و توسعه صنایع‌دستی، به‌ویژه در مناطق روستایی، وجود دارد که باید با استفاده از این ظرفیت‌ها، از مشاغل خانگی حمایت و زمینه توسعه کارگاه‌های تولیدی فراهم شود.

وی تقویت زنجیره تولید فرش دستباف را نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و حمایت هدفمند دانست و گفت: با توسعه فعالیت‌های تولیدی و تکمیلی می‌توان از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول نهایی، ارزش اقتصادی بیشتری در داخل استان ایجاد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در پایان با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از طرح‌های مرتبط با زنجیره تولید فرش دستباف خاطرنشان کرد: طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در این حوزه می‌توانند از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.