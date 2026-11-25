باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد رفیعی" در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اخبار واصله، از قصد قاچاقچیان برای ورود یک محموله سلاح و مهمات به داخل کشور مطلع شدند که بلافاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان افزود: مرزداران غیور شمال استان با پایش دقیق نوار مرزی و رصد تحرکات مشکوک، موفق شدند مسیر تردد قاچاقچیان را شناسایی و با اعزام تیم‌های عملیاتی به منطقه، نسبت به انسداد مسیر‌های احتمالی اقدام کنند.

سردار رفیعی مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن پاکسازی و بازرسی دقیق منطقه مرزی، موفق شدند تعداد ۱۲ قبضه انواع سلاح جنگی شامل: ۷ قبضه سلاح کلاش، ۴ قبضه سلاح mp، یک قبضه کلت کمری، تعداد ۸ تیغه خشاب و تعداد ۲۶۷ مهمات مربوطه، را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

وی در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیرو‌های مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرز‌های جنوب شرق تأکید کرد.

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