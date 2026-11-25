باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - علیرضا آذریان با اشاره به تشدید آلودگی هوا در اهواز و برخی شهرستان‌های خوزستان اظهار کرد: هر ساله با شروع فصل برداشت شلتوک و نیشکر، مزارع دچار آتش‌سوزی می‌شوند و این موضوع با الگوی سنتی موجود در کشور شکل می‌گیرد.

وی افزود: بیشتر این آتش‌سوزی‌ها در شمال استان خوزستان، به‌ویژه سمت شوشتر و شوش، رخ داده است.

مضاعف شدن بار آلودگی اهواز با آتش‌سوزی مزارع و پایداری هوا

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به اینکه در این مناطق کشت برنج نیز وجود دارد، آتش زدن بقایای شالیزار بار آلودگی زیادی ایجاد می‌کند و بار مضاعفی بر آلودگی زمینه‌ای که هم‌اکنون در اهواز و برخی شهرستان‌ها وجود دارد، تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به شرایط جوی فصل سرما و پاییز و بولتن‌های اداره‌کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: هر زمان پایداری هوا داشته باشیم و تخلیه جوی انجام نشود، عوامل آلاینده در کنار آلودگی زمینه‌ای تجمع می‌کنند و علاوه بر آلاینده‌های اولیه، امکان فعل و انفعالات شیمیایی و تشکیل آلاینده‌های ثانویه نیز وجود دارد. بیشترین آلودگی این روزها مربوط به همین آتش‌سوزی‌ها و شرایط پایدار هوا است که موجب تجمع آلودگی می‌شود.

آذریان با بیان اینکه استفاده از خودروهای تک‌سرنشین در پی کمبود حمل‌ونقل عمومی و اتوبوس در اهواز، از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوا است، اضافه کرد: کیفیت سوخت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ اگر کیفیت سوخت مناسب نباشد و تعداد خودروهای تک‌سرنشین افزایش یابد، بار آلودگی در نقاط مختلف بیشتر می‌شود.

مازوت‌سوزی در نیروگاه رامین اهواز

وی تصریح کرد: در حال حاضر استفاده از سوخت دوم مانند مازوت را در برخی صنایع از جمله نیروگاه‌ها داریم؛ با توجه به افت گاز، استفاده از مازوت در فرایندهای نیروگاهی پیش‌بینی می‌شود و اگر افت گاز بیشتر شود، استفاده از سوخت دوم نیز افزایش می‌یابد. همه این عوامل به نوعی به شاخص با ذرات pm ۲.۵ منجر می‌شود که نماینده‌ای از تمام انواع آلودگی‌های تحمیل‌شده به استان خوزستان است.

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره مازوت‌سوزی در نیروگاه رامین اهواز اظهار کرد: در خط شش نیروگاه رامین، مازوت‌سوزی انجام می‌شود؛ تلاش می‌شود میزان آن کاهش یابد زیرا زیرساخت‌های تعریف‌شده برای این نیروگاه عملا زیرساخت‌های پذیرنده سوخت مازوت نیستند و تکنولوژی قدیمی و فرسوده‌ای دارد.

وی افزود: با این حال، با توجه به شرایط کشور، به آمار افت گاز افزوده شده است؛ پیش‌تر حدود ۳۰ درصد افت (تولید) گاز و سوخت داشتیم و اکنون ۲۰ درصد دیگر نیز به آن اضافه شده است.

آذریان با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف و صرفه‌جویی شهروندان به‌ویژه در نقاط گرمسیر، گفت: صنایع و نیروگاه‌ها با الگوهای مصرف صحیح و مدیریت پیک مصرف انرژی می‌توانند این مسائل را کاهش دهند. این به مساله‌ای فراگیر در کل کشور است که اکنون به دلیل شرایط موجود تشدید شده و نیازمند همکاری همگانی برای مصرف صحیح سوخت است.

سوخت خودروها کیفیت مطلوبی ندارد

وی درباره کیفیت سوخت خودروها نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد سوخت خودروها بار آلودگی بالاتری داشته باشد و کیفیت مطلوبی ندارد و باید میزان گوگرد و آروماتیک آن کاهش یابد. این کاهش از طریق سازمان محیط زیست و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کنترل می‌شود و اگر بار آلودگی هیدروکربنی یا گوگردی سوخت بالا باشد، سازمان محیط زیست آن را پیگیری می‌کند.

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آمار وضعیت هوا از ابتدای سال تاکنون در اهواز اظهار کرد: شش روز پاک، ۱۵۰ روز قابل قبول، ۵۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۴ روز ناسالم داشته‌ایم. امیدواریم تخلیه‌های جوی و اقدامات محیط زیست در مدیریت آلودگی‌ها، شرایط بهبود یابد. در فرآیندهای بین‌سازمانی، از جمله میان محیط زیست و جهاد کشاورزی، بحث تکنولوژی‌های نوین برداشت سبز در نیشکر، فرهنگ‌سازی و استفاده از روش‌های جدید به جای آتش زدن و محدود کردن صنایع در زمان شرایط پایدار دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پایش سازمان محیط زیست گفت: نمونه‌برداری از دودکش‌های صنایع، پساب و فاضلاب انجام می‌شود و خود صنعت نیز موظف است در قالب خودپایشی از طریق آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست، گزارش‌های فصلی را به محیط زیست ارائه کند.