باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی میری گفت: تصویب این طرح گام مهمی در مسیر تسریع اجرای برنامه‌های تامین مسکن، ساماندهی اراضی و توسعه هدفمند شهری در این شهر بشمار می‌رود.

وی اظهار کرد: این طرح پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی در جلسات کمیته‌های فنی تخصصی و کمیسیون ماده پنج این شهر مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: تهیه و تصویب این طرح در راستای ایجاد چارچوبی منسجم برای برنامه‌ریزی و ساماندهی اراضی اختصاص‌یافته به طرح نهضت ملی مسکن انجام شده و زمینه لازم را برای پیشبرد مراحل بعدی اجرای این طرح فراهم می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی اصولی در توسعه محدوده‌های شهری بیان کرد: طرح‌های تفصیلی و تفکیکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و هدایت توسعه شهری هستند که با تعیین نحوه استفاده از اراضی، شبکه معابر، کاربری‌های مورد نیاز و چارچوب کالبدی توسعه نقش موثری در شکل‌گیری سکونتگاه‌های منظم، برخوردار و پایدار ایفا می‌کنند.

میری ادامه داد: در این راستا تصویب طرح ۲۰۸ هکتاری نوک‌آباد علاوه بر فراهم کردن بستر لازم برای اجرای برنامه‌های تامین مسکن، امکان مدیریت منسجم اراضی، پیش‌بینی خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز و جلوگیری از توسعه نامتوازن شهری را فراهم می‌آورد.

وی تاکید کرد: در فرآیند تهیه و بررسی این طرح ملاحظات فنی و شهرسازی و الزامات توسعه کالبدی شهر مورد توجه قرار گرفته است تا بستر مناسبی برای توسعه آتی نوک‌آباد و پاسخگویی به نیازهای سکونتی شهروندان فراهم شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تصویب این طرح حاصل طی فرآیندهای کارشناسی و تخصصی و هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط بوده و اکنون با فراهم شدن چارچوب مصوب شهرسازی، زمینه برای پیگیری مراحل اجرایی و عملیاتی طرح نهضت ملی مسکن در این سایت فراهم شده است.

میری اظهار امیدواری کرد با تداوم اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط شاهد تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و فراهم شدن زمینه توسعه اصولی و تامین مسکن مناسب برای متقاضیان در این شهر باشیم.

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