باشگاه خبرنگاران جوان - وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، با وجود انتقادهایی که گاهی درباره عملکرد و آمار او مطرح می‌شود، همچنان یکی از مهره‌های تأثیرگذار فوتبال اروپا است و آمار قابل توجهی در لیگ قهرمانان به ثبت رسانده است.

از فصل ۲۱-۲۰۲۰ تاکنون، تنها چهار بازیکن موفق شده‌اند حداقل ۱۵ گل و ۱۵ پاس گل در لیگ قهرمانان اروپا ثبت کنند که وینیسیوس با ۳۴ گل و ۲۴ پاس گل و مجموع ۵۸ مشارکت در گل، در صدر این فهرست قرار دارد.

پس از او عثمان دمبله با ۲۵ گل و ۱۶ پاس گل، رافینیا با ۲۳ گل و ۱۵ پاس گل و جود بلینگام با ۱۷ گل و ۱۵ پاس گل در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد وینیسیوس با وجود فراز و نشیب‌های عملکردی و انتقادها، یکی از مؤثرترین ستاره‌های نسل فعلی فوتبال اروپا در رقابت‌های باشگاهی است.