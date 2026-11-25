باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته بسیج، مانور پدافندغیرعامل با همکاری بسیج واداره آموزش وپرورش شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی برگزار شد. گفتنی است از آغاز هفته پدافند غیرعامل و هفته بسیج بیش از ۳۰ مانور در مدارس این شهرستان مانند دبستان شهید شاه‌کرمی درخت توت، دبیرستان نخبگان، دبیرستان شهیدرجایی، دبستان شهیدفهمیده، دبستان حجاب، دبیرستان صالحه، دبیرستان سیدصبورمعینی۲، هنرستان دکترحسابی، دبستان مهر، دبستان مؤذن دبستان هجرت شورستان، بنت الهدی صدر، هنرستان فاطمه زهرا، دبستان شهیدعزیزی، دبستان سلمان فارسی بنی تاک، دبستان شهیدحسینی، دبیرستان صالحان، دبیرستان امام علی، دبستان شهیدباقری، دبستان سپیده کاشانی، فاطمیه درازاب، اندیشه آزادده، دبستان نازی صفاری آزادده، دبستان مدافعان حرم، غیرانتفاعی نونهالان، جنت آباد۲۲بهمن، حضرت زینب جنت آباد، خدیجه کبری گوشلاغر، سیدصبورمعینی ۱ و شهیدچرزد گوشلاغر برگزار شد.

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منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رصوی

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