باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -ارتش آمریکا امروز چهارشنبه آماده است حدود ۵ تن از ماده منفجره «آزید سرب» را که در یک کارخانه مهمات‌سازی نظامی در شهر میدلتاون، ایالت آیووا در مرکز آمریکا، تجزیه‌شده و ناپایدار است، با انفجار از بین ببرد. این اقدام پس از آن انجام می‌شود که ارتش با دریافت مجوز قضایی، چراغ سبز اجرای عملیات را گرفت؛ عملیاتی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر دستور توقف موقت آن را صادر کرده بود.

آدام تیلی، سرپرست وزارت ارتش آمریکا، در نشست خبری روز سه‌شنبه تاکید کرد که نابودی این ذخیره از طریق انفجاری کنترل‌شده، «ایمن‌ترین گزینه» برای جلوگیری از وقوع انفجاری خودبه‌خودی و خارج از کنترل است. او با اشاره به مناسب بودن شرایط جوی، اعلام کرد این عملیات ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی (ساعت ۱۵ به وقت گرینویچ) انجام خواهد شد.

روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد ماده منفجره‌ای که قرار است از بین برود، از سال ۲۰۰۹ در ۶۸ بشکه و در دو انبار مستحکم و پوشیده‌شده با خاک نگهداری می‌شود. این ماده اکنون به‌شدت حساس شده و انتقال آن امکان‌پذیر نیست.

برای اجرای عملیات، ارتش در‌های فولادی انبار‌ها را برداشته و موانع شنی ایجاد کرده است. قرار است حدود ۳ هزار پوند (۱.۳ تن) مواد منفجره «سی‌۴» و چاشنی‌های انفجاری برای نابودی هم‌زمان بشکه‌ها به کار گرفته شود؛ انفجاری که قدرت آن معادل ۷ هزار پوند (۳.۱ تن) ماده بسیار منفجره «تی‌ان‌تی» خواهد بود. پس از آن نیز از پهپاد‌ها و ربات‌ها برای اطمینان از پاک‌سازی محل و نبود بقایای خطرناک استفاده خواهد شد.

تخلیه میدلتاون

این عملیات نگرانی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی را برانگیخته و مقام‌های محلی را وادار کرده است دستور تخلیه ساکنان میدلتاون و مناطق مجاور در جنوب غربی کارخانه را صادر کنند. همچنین از ساکنانی که خارج از محدوده تخلیه قرار دارند، خواسته شده است در خانه‌های خود پناه بگیرند.

بر اساس نقشه‌هایی که ارتش آمریکا روز سه‌شنبه منتشر کرد و روزنامه «واشنگتن‌پست» آنها را مخابره، پیش‌بینی می‌شود گردوغبار سمیِ حاوی سرب ناشی از انفجار، طی ۸ ساعت پس از عملیات تا مسافت ۱۶۱ کیلومتری به سمت ایالت میزوری همسایه آیووا گسترش یابد و در مسیری به وسعت حدود ۲۳۸ کیلومتر بر زمین بنشیند.

کارشناسان محیط‌زیست احتمال داده‌اند غلظت سرب در هوا به‌سرعت کاهش یابد و بخش عمده آن بر اثر بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده در منطقه، در نزدیکی محل انفجار فرود آید. آنها احتمال رسیدن غلظت‌های خطرناک آزید سرب به رودخانه می‌سی‌سی‌پی یا زمین‌های کشاورزی را بعید دانسته‌اند.

کارشناسان و ارتش هشدار داده‌اند کودکان زیر ۶ سال به‌ویژه در برابر خطرات ناشی از سرب منتشرشده در این انفجار آسیب‌پذیر هستند. ارتش اعلام کرده است پیش از انفجار و پس از آن، آزمایش‌های گسترده‌ای روی خاک، هوا و آب انجام خواهد داد.

منبع: الجزیره