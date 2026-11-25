باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم تکریم و معارفه رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با حضور مقامات وزارت علوم و استانداری فارس برگزار شد و طی آن ضمن تجلیل از تلاش‌های محمدمهدی علویان، «منصور حقیقت» به عنوان رئیس جدید این موسسه بین‌المللی معرفی شد.

نگاه راهبردی وزارت علوم به جایگاه ISC

سید مهدی ابطحی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این آیین، با تأکید بر نقش کلیدی ISC در تحلیل و شناخت دقیق‌تر نظام آموزش عالی کشور‌های اسلامی اظهار داشت: این مجموعه با اتکا به زیرساخت‌های فنی، پژوهشگران مجرب و تحلیلگران متخصص خود می‌تواند بازوی توانمندی در تأمین منافع علمی جهان اسلام باشد.

ابطحی با یادآوری خاطره‌ای از دیدار خود با شهید سید حسن نصرالله و تأثیر عمیق مفهوم «وطن» در سخنان وی، مقوله «منافع ملی» را یکی از ارکان حیاتی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانست و افزود: درک عمیق‌تر منافع ملی از بسیاری از چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پیشگیری خواهد کرد.

معاون وزیر علوم همچنین پیشنهاد کرد شورای سیاست‌گذاری و راهبری ISC که فعالیت آن از دوره‌های مدیریتی پیش متوقف شده بود، هرچه زودتر احیا شود تا با خرد جمعی، مسیر توسعه این نهاد هموارتر شود.

او حمایت همه‌جانبه وزارت علوم از تقویت نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های این موسسه را اعلام کرد.

تأکید بر پژوهش‌محوری و اخلاق علمی در آیین معارفه رئیس جدید ISC

سید کمال علوی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس هم تحقق اهداف عالی این مرکز علمی را در گروی رعایت اصول کلیدی دانست.

به گفته او، تلفیق آموزش با پژوهش نخستین ضرورت است، چرا که آموزش صرف به رخوت علمی می‌انجامد. علوی همگام‌سازی فعالیت‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی جامعه را گام دوم خواند تا علم تولیدشده گره‌گشای چالش‌های ملموس کشور باشد.

علوی، توسعه شبکه‌های ارتباطی میان دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام، به‌ویژه تبادل استاد و دانشجو و تعریف طرح‌های مشترک را به عنوان سومین اصل برشمرد.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس در پایان، پایبندی به اخلاق را شالوده اصلی پیشرفت علمی توصیف کرد و هشدار داد: علمِ عاری از اخلاق، همچون بنایی بدون فونداسیون استوار نخواهد ماند. او ابراز امیدواری کرد که این مؤسسه با هم‌افزایی بیشتر، جایگاه خود را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهان اسلام ارتقا بخشد.

چشم‌انداز‌های جدید ISC از زبان منصور حقیقت

منصور حقیقت پس از معارفه به عنوان رئیس جدید مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، بر لزوم فراتر رفتن از مرز‌های معرفی خدمات تأکید کرد و گفت: رسالت این نهاد مشارکت فعال در ساخت زیرساخت‌های نوین اطلاعاتی، متدولوژی‌های ارزیابی و ایجاد پیوند‌های منطقه‌ای است.

او توسعه تعاملات علمی با هشت کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (D۸) را در صدر برنامه‌های آتی برشمرد و یادآور شد که شناسایی مزیت‌های نسبی پژوهشی در این کشورها، بستر شکل‌گیری گروه‌های تخصصی مشترک برای حل مسائل فی‌مابین را هموار می‌سازد؛ رویکردی که در مراحل بعدی می‌تواند دامنه‌ای فراتر از جهان اسلام بیابد.

گذر از «پایگاه استنادی» به «مرکز هوشمندی علمی»

حقیقت تغییر رویکرد بنیادین ISC را حرکت از یک پایگاه صرفاً آماری و استنادی به سوی یک «مرکز هوشمندی علمی» توصیف کرد.

او با اشاره به سرمایه‌ها و زیرساخت‌های ارزشمند انباشته‌شده در این مجموعه طی سالیان گذشته، تصریح کرد: وابستگی مطلق به سامانه‌های انحصاری تجاری و غربی، استقلال کشور‌ها را در تحلیل داده‌های علمی خدشه‌دار می‌کند. از همین رو، توسعه زیرساخت‌های بومی و مستقل در ISC نه تقلید نمونه‌های خارجی، بلکه تلاشی برای فراهم‌سازی ابزار‌های جایگزین و قابل اعتماد در عرصه ارزیابی و تصمیم‌سازی است.

اصلاح نظام ارزیابی و تقابل با رفتار‌های غیراخلاقی پژوهشی

رئیس جدید ISC شفافیت و نقدپذیری را از ارکان حیاتی نظام‌های علمی خواند و تأکید کرد که هیچ نهاد ارزیابی‌کننده‌ای نباید خود را مصون از نقد بداند.

او با اشاره به چالش‌های ناشی از اصرار بر بهبود رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، اذعان داشت که گاهی تمرکز بیش از حد بر ارتقای شاخص‌ها، کیفیت پژوهش را به حاشیه رانده و منجر به پدیدآمدن الگو‌های ناسالم استنادی (مانند استصنافات سفارشی یا شبکه‌های صوری) شده است.

حقیقت با پذیرش نقد به رویه‌های گذشته خودِ مؤسسه در آموزش برخی روش‌های ناصحیح به نشریات، خاطرنشان کرد: هدف ISC از رصد این الگو‌ها مچ‌گیری نیست، بلکه اصلاح سازوکار‌های ارزیابی به نحوی است که راه بر هرگونه سوءاستفاده بسته شود.

در پایان این مراسم، از خدمات محمدمهدی علویان تقدیر به عمل آمد و حکم ریاست مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به منصور حقیقت اعطا شد.