باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «انتخاب اعضای جدید پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران» برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

بر این اساس، «ماده واحده- به استناد بند یک مصوبه «اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۸۸/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، آقایان مجید انتظامی، شهریار بحرانی، جلیل رسولی و ایرج نعیمایی عالی، به عنوان اعضای پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران انتخاب و به ترکیب اعضای پیوسته فرهنگستان مذکور، الحاق می‌گردند».

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی