باشگاه خبرنگاران جوان - حراج شمش طلا یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده مورخ ۸ و ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود. اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه شرکت در حراج، دو روز کاری قبل از برگزاری حراج در قالب آگهی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس شیوه‌نامه برگزاری این حراج‌ها، عرضه‌کنندگان شامل صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی با شمش طلا، سایر واردکنندگان شمش طلا (بدون تعهد ارزی)، تولیدکنندگان داخلی شمش طلا و سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری از طریق شمش طلا هستند.

چهار گروه از فعالان اقتصادی نیز مجاز به شرکت در این حراج هستند؛ این گروه‌ها شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکو‌های برخط فروش طلای آبشده و مصنوعات هستند.

هر متقاضی خرید می‌تواند در هر هفته تقویمی حداقل یک و حداکثر ۲۵ کیلوگرم شمش خریداری کند و متقاضیان خرید مجاز هستند که در هر جلسه در دو حراج خرد (حداقل یک قطعه و حداکثر ۵ قطعه) و حراج عمده (حداقل یک بسته و حداکثر چهار بسته پنج قطعه‌ای) شرکت کند.

لازم به ذکر است که طبق آمار‌های منتشر شده، از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در مجموع، وزن شمش‌های معامله‌شده آنها به ۱،۰۷۸ کیلوگرم رسیده و ارزش کل آن از ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

همچنین، از ابتدای برگزاری حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکنون ۱۶۱ حراج برگزار شده که طی آن ۲۱ هزار و ۸۹۰ قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی معامله شده است.