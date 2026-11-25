باشگاه خبرنگاران جوان - طرح واکسیناسیون دام‌های سنگین علیه بیماری ویروسی لمپی‌اسکین که از اول آذر ماه در استان گیلان آغاز شده است، تا پایان دی ماه ادامه دارد؛ طرحی که با هدف پیشگیری از بیماری و حفاظت از سرمایه دامی، پوشش ۳۴۷ هزار و ۵۱۴ رأس گاو و گوساله را دنبال می‌کند.

شاه حسین مطهری‌فرد، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان گیلان با اشاره به آغاز اجرای طرح واکسیناسیون دام‌های سنگین علیه بیماری لمپی‌اسکین در استان بر اهمیت پیشگیری از این بیماری و کاهش خسارات اقتصادی به دامداران تأکید کرد و گفت: این طرح پایان دی ماه اجرا می‌شود و هدف آن واکسیناسیون ۳۴۷ هزار و ۵۱۴ رأس گاو و گوساله در استان است.

او با بیان اینکه لمپی‌اسکین بیماری ویروسی ویژه گاو و گوساله است، افزود: تب، برجستگی‌های پوستی، کاهش تولید شیر و لاغری از جمله نشانه‌های این بیماری به شمار می‌رود. از آنجا که درمان مؤثری برای آن وجود ندارد، واکسیناسیون مهمترین راه پیشگیری و کنترل این بیماری است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی گیلان به نقش حشرات خونخوار در انتقال بیماری اشاره کرد و از دامداران خواست با اکیپ‌های مایه‌کوبی همکاری کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

مطهری‌فرد تصریح کرد: همراهی دامداران و تحقق پوشش حداکثری واکسیناسیون، نقش مهمی در صیانت از سرمایه دامی استان و کمک به تأمین امنیت غذایی دارد.

منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان گیلان