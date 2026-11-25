باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اطلاعات رسیده، اخیراً محموله‌ای سنگین از اسکناس دلار از یکی از کشور‌های همسایه وارد ایران شده است.

پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار برای عرضه به همه متقاضیان در کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز در نظر گرفته است. سقف این رقم مدتی پیش تا ۳ میلیارد دلار ارتقا یافت.

ذخایر ارزی بانک مرکزی به گفته مسئولان در وضع مناسبی است و انتظار می‌رود، تزریق مداوم ارز، لنگر کاهش قیمت دلار را فراهم کند.

در کوتاه‌مدت، ورود اسکناس آماده تحویل به بازار آزاد می‌تواند «فشار تقاضا را کاهش دهد» و حتی نرخ دلار را تا اعداد قابل توجهی پایین بیاورد.

منبع: فارس