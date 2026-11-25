باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در آستانه هفته مجلس و سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس برگزار شد با اشاره به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی گفت: مجلس نهادی بی‌بدیل در نظام جمهوری اسلامی است و هیچ‌کس در کشور نمی‌تواند آن را منحل کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این نهاد به‌عنوان رکن رکین جمهوریت نظام است. مجلس همچنین بر اساس قانون اساسی، بر تمام ارکان کشور نظارت دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری تأکید امام خمینی (ره) بر تشکیل مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که امام راحل بر آن تأکید داشتند، تشکیل مجلس شورای اسلامی بود که نشان‌دهنده اهمیت این نهاد در ساختار نظام است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس در ادامه با اشاره به برخی اظهارات درباره تعطیلی مجلس پس از جنگ ۴۰ روزه گفت: برخلاف آنچه برخی مطرح کردند، مجلس تعطیل نبوده است. بر اساس قانون اساسی، برخی امور کشور نیازمند رأی سه‌چهارم نمایندگان مجلس است؛ بنابراین اگر جلسات به‌صورت مستمر در ساختمان اصلی مجلس برگزار شود و خدای ناکرده نیمی از نمایندگان در معرض شهادت قرار گیرند، ممکن است در انجام وظایف قانونی مجلس و تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور مشکلاتی ایجاد شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگان برای انجام وظایف خود آمادگی دارند و شهادت را افتخار و رستگاری می‌دانند، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شده است که در ماه چهار جلسه صحن علنی در ساختمان دائمی مجلس برگزار شود و ما نیز نمی‌توانیم در حوزه ملاحظات حفاظتی و امنیتی ورود کنیم.

وی تأکید کرد: به هر حال مجلس وظایف خود را دنبال می‌کند و در این مدت نیز از ابزار‌های مختلف نظارتی برای پیگیری امور کشور استفاده کرده است.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به آمار نظارتی مجلس دوازدهم اظهار کرد: از ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم تاکنون بیش از ۴۴۰۰ سؤال از وزرا مطرح شده که حدود ۱۸۰۰ سؤال یعنی بیش از ۴۰ درصد مجموع سؤالات مربوط به هشت ماه گذشته است؛ این آمار نشان می‌دهد که مجلس در همین مدت نیز فعالیت نظارتی خود را با جدیت دنبال کرده است.

وی افزود: همچنین تاکنون ۲۶۰ تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دوازدهم پیگیری شده که بیش از ۴۰ مورد آن مربوط به چند ماه گذشته است. این آمار‌ها بیانگر پویایی مجلس در حوزه نظارت است و البته باید توجه داشت که این اقدامات، جدا از سفر‌های نظارتی و بازدید‌های میدانی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه و بخش‌های مختلف کشور است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه به پیگیری مسائل اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه امنیت غذایی، نحوه تأمین ارز مورد نیاز کالابرگ، بازسازی نقاط آسیب‌دیده از جنگ و پیگیری مسیر‌های جایگزین برای واردات و صادرات کالاها، از جمله موضوعاتی بوده که مجلس ده‌ها جلسه برای بررسی و پیگیری آنها برگزار کرده است.

وی بیان کرد: مجلس در کنار انجام وظایف تقنینی، پیگیری مسائل اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را نیز دنبال می‌کند و این روند در ماه‌های گذشته متوقف نشده است.

تشریح شروط ایران برای پایان جنگ

وی با اشاره به شروط هفت‌گانه ایران برای پایان جنگ، بر ضرورت برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های ایران و پایان محاصره دریایی تأکید کرد و گفت: تعهدات طرف مقابل باید روشن، قابل سنجش و دارای ضمانت اجرایی باشد تا از سوءاستفاده از آتش‌بس جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام سلیمی درباره شرط نخست ایران اظهار کرد: تأمین امنیت منطقه باید بر عهده کشور‌های منطقه باشد و این کشور‌ها با نگاهی جدید به مقوله امنیت توجه کنند؛ به‌گونه‌ای که امنیت خود را وابسته به خرید امنیت از خارج از منطقه و ترتیبات امنیتی بیرونی ندانند.

نماینده تهران با اشاره به شرط دوم ایران، یعنی برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، افزود: آتش‌بس باید فراگیر باشد و نمی‌توان پذیرفت که تقابل در یک جبهه پایان یابد، اما در جبهه‌های دیگر ادامه پیدا کند؛ چراکه چنین وضعیتی به معنای پایان کامل و فراگیر درگیری‌ها نیست.

حجت‌الاسلام سلیمی ادامه داد: برای پایداری آتش‌بس، تعهدات طرف مقابل باید کاملاً روشن و مشخص باشد و باید از ابهام‌گویی و وعده‌های کلی فاصله بگیریم. اگر آتش‌بس تنها در یک جبهه برقرار شود و جبهه‌های دیگر همچنان درگیر باشند، این وضعیت می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار علیه کشور ما تبدیل شود. بنابراین، آتش‌بس پایدار باید مانع استفاده ابزاری دشمن از این توافق شود.

وی آزادسازی دارایی‌های ایران را از دیگر شروط اعلام‌شده دانست و گفت: دارایی‌های ایران باید به‌صورت آزادانه در دسترس قرار گیرد و این موضوع نباید در حد وعده‌های کلی و غیرقابل سنجش باقی بماند؛ بلکه باید امکان ارزیابی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش وجود داشته باشد و صرف اعلام یک سیاست در این زمینه کفایت نمی‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «مشت آمریکایی‌ها امروز باز شده است»، افزود: می‌دانیم که طرف مقابل با اعلام برخی سیاست‌ها به دنبال فریبکاری است؛ بنابراین باید معیار‌های مشخصی برای سنجش اجرای تعهدات وجود داشته باشد.

وی رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا با هدف کاهش فشار‌های مالی را از دیگر شروط ایران برشمرد و تأکید کرد: تحریم‌های آمریکا دارای لایه‌های مختلفی است و موضوع رفع تحریم‌ها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پایان محاصره و برداشته شدن محدودیت‌های دریایی را از دیگر شروط ایران دانست و گفت: باید تضمین‌های لازم برای پایداری توافق و اجرای تصمیمات اتخاذشده ارائه شود.

تعیین تکلیف استیضاح وزیر کار در هیئت‌رئیسه مجلس

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به دریافت سه کارت زرد احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه وزیری سه کارت زرد دریافت کند، با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی و با تأکید بر سؤالاتی که از وزیر در صحن علنی مجلس مطرح شده است، استیضاح وی به جریان می‌افتد و نیازی به ارجاع موضوع به کمیسیون نیست.

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه کارته شده است و هیئت‌رئیسه مجلس باید بررسی کند که آیا محور‌های طرح استیضاح با موضوعات و محور‌های سؤالاتی که پیش‌تر در صحن علنی از وزیر مطرح شده، انطباق دارد یا خیر.

حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: در ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که سؤالات مطرح‌شده از وزیر باید در محور‌های استیضاح نیز وجود داشته باشد تا طرح استیضاح قابلیت اعلام وصول پیدا کند.

وی ادامه داد: اکنون در مرحله بررسی انطباق محور‌های استیضاح با سؤالات مطرح‌شده از وزیر قرار داریم و در صورت احراز این انطباق، طرح استیضاح اعلام وصول خواهد شد.

حجت‌الاسلام سلیمی اظهار کرد: این موضوع هفته آینده در هیئت‌رئیسه مجلس بررسی می‌شود تا مشخص شود روند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کجا خواهد رسید و در این باره چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۶

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارکنان در بودجه سال آینده اظهار کرد: بر اساس قانون، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. در حال حاضر نیز دولت نرخ تورم را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرده است؛ با این حال، گفته می‌شود در بودجه سال آینده افزایش ۳۵ درصدی حقوق پیش‌بینی شده که این موضوع با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد اعلام شده، این میزان افزایش حقوق با شرایط تورمی کشور تناسب ندارد و پیش‌بینی من این است که مجلس زیر بار چنین افزایشی نرود و با این میزان افزایش حقوق موافقت نخواهد کرد؛ چراکه افزایش ۳۵ درصدی با نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سازگاری ندارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین درباره وضعیت واردات خودرو و اجرای مصوبات مجلس گفت: مجلس مصوباتی در زمینه واردات خودرو داشته که به‌درستی اجرا نشده و در برخی موارد نیز با ایجاد موانع و دست‌اندازهایی، روند اجرای این مصوبات با اختلال مواجه شده است؛ این مشکلات هم در حوزه تأمین ارز و هم در زمینه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها وجود داشته است.

وی ادامه داد: ما محدودیت‌های ارزی کشور را درک می‌کنیم، اما با توجه به گزارش‌های موجود، بانک مرکزی می‌توانست عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشد. از سوی دیگر، دولت آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو را با تأخیر معناداری تصویب کرد و برخی مفاد این آیین‌نامه‌ها نیز با روح قانون مغایرت دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مصوبه واردات خودرو با منشأ ارز خارجی اظهار کرد: مجلس تصویب کرده بود که واردات خودرو با منشأ ارز خارجی مجاز باشد، اما برای اجرای همین مصوبه نیز موانعی ایجاد شد. همچنین واردات خودرو‌های دست‌دوم را نیز مجاز اعلام کردیم، اما در عمل اجرای این قوانین با چالش‌هایی همراه شد.

حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه هدف مجلس از تصویب این قوانین افزایش کیفیت خودرو و تعدیل قیمت‌ها بوده است، گفت: طی دو هفته گذشته نیز موضوعات مربوط به کیفیت و قیمت خودرو مورد توجه مجلس قرار داشته، اما به دلیل موانعی که در مسیر اجرای مصوبات ایجاد شد، اهداف قانون‌گذار به‌درستی محقق نشده است.

وی با اشاره به مشکلات واگذاری برخی خودروسازان خاطرنشان کرد: در حوزه واگذاری برخی شرکت‌های خودروسازی نیز اشکالات حقوقی و فنی به وجود آمده که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.