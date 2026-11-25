باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ پیروز ارجمند پیشکسوت موسیقی و دبیر جشنواره موسیقی نواحی کرمان از بازگشت دوباره موسیقی نواحی به خاستگاه خود در کرمان خبر داد.

وی افزود: باعث خرسندی است آنچه به استاندار کرمان برای این جشنواره ارائه کردیم جامعه عمل پوشیده خواهد شد و ضمن توجه به توسعه گردشگری به کرامت انسانی مردم و حال خوب آنان در این جشنواره توجه خواهد شد.

وی بیان کرد: در این جشنواره بخشی بنام موسیقی آوازی ایران را داریم و نیز شاهنامه خوانی اساتید شاهنامه خوان را شاهد خواهیم بود که ۳۰ نفر از سراسر ایران همه به زبان محلی و گویش خودشان شاهنامه را اجرا خواهند کرد.

وی افزود: همچنین بخش دوبیتی خوانی، شروه خوانی را خواهیم داشت و نیز ۲۵ نخبه جوان موسیقی نواحی ایران دراین جشنواره محال حضور داشته و در اجرای اصلی از جوانان نیز استفاده می‌شود.

ارجمند تصریح کرد: در بخش ویژه ۹۰ استاد و پیشکسوت موسیقی ایران دعوت شده‌اند و کرمان میزبان رنگارنگی موسیقی اقوام ایرانی است.

وی تاکید کرد: در جشنواره امسال دربخش روایت‌ها ضبط و مستند خواهد شد و در بخش اصلی ۲۶۲ اثر به دبیرخانه رسید که توسط اساتید بزرگ موسیقی نواحی مناطق کشور داوری شدند و بنده به عنوان دبیرجشنواره دخالتی نداشته و به انتخابات هیات انتخاب احترام گذاشتیم.

ارجمند گفت:به بخش فعالیت‌هایی موسیقی در نگاهی نو خواهیم داشت و شاهد نوع نگاه جدید به موسیقی محلی خواهیم بود که ۳۱ اثر در این بخش به جشنواره می‌آید و در بخش علمی نیز از اساتید دانشگاه تهران استفاده می‌شود و ۳۵ مقاله علمی نیز به جشنواره رسیده که اجرا یا منتشر می‌شود.

دبیر جشنواره موسیقی نواحی کرمان افزود: شب‌هایی برای موسیقی اقوام دراین جشنواره داریم، شب کاسپین حوزه موسیقی جنوب دریای خزر، شب سواحل خلیج فارس، شب خراسان که بیشترین آثار را دارد، شب زاگرس داریم، شب آذربایجان و شب کرمان که ۱۲ گروه موسیقی کرمانی نیز ویژه داریم و نیز گروه‌های محلی در فضا‌های باز اجرا می‌کنند.

وی گفت: سه سالن اصلی، سالن ناظر زاده کرمانی، سالن موسیقی تالار فرهنگ وهنر و سالن همایش‌های تالار محل اجراهاست.

ارجمند با اشاره به اکران فیلم مستند موسیقی نواحی در ۴ روز حشنواره از برپایی نمایشگاه عکس‌های موسیقی نواحی خبر داد.

وی با قدردانی از اساتید برگزاری کارگاه‌های جنبی جشنواره از کمیته‌های ۲۵ گانه جشنواره برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره هجدهم قدردانی کرد.

ارجمند از حضور هنرمندان موسیقی نواحی در جمع هنرمندان موسیقی روستا‌های استان خبر داد و گفت: ۴ شب اجرا در روستای جهانی شفیع آباد همراه با توسعه گردشگری طبیعی استان فرصت بسیار عالی برای معرفی ظرفیت‌های بی نظیر گردشگری استان است.

وی تاکید کرد: افتتاحیه جشنواره عصر ۹ آذرماه به شکل رژه موسیقی نوازان در بازار تاریخی کرمان به سمت هتل کاروانیکا و سپس مراسم افتتاحیه در این هتل سنتی کرمان است.

اسحاقی مدیرکل ارشاد استان نیز دراین نشست با اشاره به اینکه موسیقی نواحی بعد سال‌ها به خاستگاه خودش بازگشت و از این بابت خرسندیم، اظهار کرد:امیدواریم جشنواره مردمی موسیقی نواحی ایران به بهترین شکل برگزار شود.

وی بیان کرد: اصحاب رسانه همواره پای کار فرهنگ وهنر استان بوده و هستند و رصد‌های اخیرنیز نشان می‌دهد، وضعیت خبری جشنواره عالی است.

وی تصریح کرد: همانگونه که درخواست‌ها برای برگشت جشنواره موسیقی نواحی کرمان زیاد بود در رسانه امیدواریم پوشش خبری جشنواره نیز خوب پیش برود.

شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران نیز گفت: از مدیران استان کرمان بابت همراهی برای برگزاری چنین جشنواره‌ای قدردانی می‌کنیم.