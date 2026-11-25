باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست، میثم رشیدی به‌عنوان مجری و کارشناس، حسین گلدوست نویسنده کتاب، مجتبی مروتی راوی اثر و همسر او حضور داشتند و درباره چگونگی شکل‌گیری کتاب، خاطرات دوران دفاع مقدس، سال‌های درمان و زندگی خانوادگی این جانباز به گفت‌و‌گو پرداختند.

کتابی کم‌حجم با خاطراتی پُرچگالی

در ابتدای نشست، میثم رشیدی با اشاره به اینکه انتشار خاطرات مجتبی مروتی با تأخیر همراه بوده است، گفت: کاش این کتاب زودتر منتشر می‌شد. با این حال، انتشار آن در هر زمانی ارزشمند است، او با تمجید از قلم حسین گلدوست، کتاب را اثری خوش‌خوان، روان و پرتحرک توصیف کرد که به‌جای پرداختن به جزئیات غیرضروری، بر اتفاقات مهم زندگی راوی تمرکز کرده است.

رشیدی همچنین به یکی از نقاط عطف زندگی مجتبی مروتی، یعنی ازدواج او پس از جانبازی، اشاره کرد و انتخاب همسرش برای همراهی با او را از جنبه‌های قابل توجه و ماندگار این زندگی دانست.

از روز‌های نخست جنگ تا مجروحیت در آبادان

مجتبی مروتی در بخشی از این نشست، به بیان خاطراتی از روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی پرداخت. او گفت در روز‌های نخست جنگ به اهواز و سپس سوسنگرد اعزام شده و در ادامه به آبادان منتقل شده است؛ زمانی که خرمشهر سقوط کرده بود و نیرو‌ها برای حفاظت از آبادان تلاش می‌کردند.

او با یادآوری عملیات‌های آن دوران، از مقاومت نیرو‌ها در برابر دشمن و اتفاقات مربوط به رودخانه بهمن‌شیر سخن گفت و به شرایط دشوار عبور از رودخانه و درگیری‌هایی اشاره کرد که در نهایت به مجروحیت او انجامید.

مروتی در شرح روز حادثه گفت پس از حدود ۱۵ تا ۲۰ روز حضور در منطقه و تحمل شرایط سخت، از احتمال عملیات دشمن در روز بعد مطلع شده بود. او و دوستانش برای شست‌وشوی لباس‌ها و غسل به کنار رودخانه رفتند و پس از بازگشت، درگیری آغاز شد.

در جریان حمله، ترکش ابتدا به صورت او و سپس به پایش اصابت کرد. او از همراهی احمد فراوانی، یکی از دوستانش که در همان درگیری مجروح شده بود، و اسماعیل طالبی یاد کرد و گفت طالبی با به خطر انداختن خود، او را از منطقه خارج کرد.

مروتی پس از انتقال اولیه به بیمارستان طالقانی آبادان، به بوشهر و سپس تهران منتقل شد. به گفته او، پس از مشاهده وضعیت جسمی‌اش، بیمارستان شهید مطهری تهران محل ادامه درمان او شد.

مصاحبه‌هایی که گاهی چهار ساعت طول می‌کشید

در ادامه برنامه حسین گلدوست، نویسنده کتاب، درباره چگونگی آشنایی با مجتبی مروتی و شکل‌گیری پروژه نگارش «ساکن اتاق عمل» توضیح داد که پس از معرفی راوی، کار مصاحبه‌ها آغاز شد.

او حافظه قوی مروتی و روحیه همکاری او را از ویژگی‌های مؤثر در پیشبرد کار دانست و گفت: در حالی که زمان معمول یک جلسه مصاحبه حدود ۸۰ دقیقه بود، جلسات گفت‌و‌گو با آقای مروتی گاهی به سه یا چهار ساعت می‌رسید.

گلدوست فضای مثبت جلسات را از عوامل پیشرفت خوب کار عنوان کرد و افزود که علاوه بر خاطرات، از نظر اخلاقی و معنوی نیز از این جلسات بهره برده است.

به گفته نویسنده، روند معرفی و انتشار کتاب به دلیل اتفاقات و جنگ تحمیلی دوم و سوم به تعویق افتاد. او همچنین به برنامه همسر راوی برای رساندن کتاب به رهبر شهید اشاره کرد که قرار بود پس از انتشار کتاب انجام شود.

گلدوست درباره انگیزه خود از نگارش این اثر گفت: این کتاب علاوه بر ثبت بخشی از تاریخ، روایت جوان‌هایی است که با وجود مخالفت‌ها و موانع، برای حضور در جبهه تلاش می‌کردند. او همچنین به ویژگی‌های اخلاقی مروتی اشاره کرد و گفت بخش‌هایی از کتاب حاصل تجربه شخصی او در جلسات مصاحبه است.

روایت همسری که پای انتخابش ایستاد

یکی از بخش‌های مهم این نشست، صحبت‌های همسر مجتبی مروتی درباره تصمیم او برای ازدواج با یک جانباز بود. او با اشاره به اینکه در خانواده‌ای روحانی، اهل علم، مبارز و انقلابی بزرگ شده است، گفت در ابتدا تمایلی به ازدواج نداشته، اما پس از آشنایی با مجتبی مروتی تصمیم گرفته در کنار او زندگی کند.

خانم موسوی درباره مخالفت اولیه پدرش با این ازدواج گفت که برای جلب رضایت او چندین بار نامه نوشته و حتی اعلام کرده است حاضر است تحصیلش را رها کند و مسئولیت این انتخاب را بپذیرد. سرانجام پدرش با این ازدواج موافقت کرده است.

او در ادامه از سال‌های دشوار زندگی مشترکشان گفت؛ سال‌هایی که با سه فرزند، رفت‌وآمد‌های مداوم به بیمارستان و مراقبت از همسرش همراه بوده است.

او با اشاره به دیدار خصوصی خود با رهبر شهید در سال ۱۳۹۶ گفت در آن دیدار درباره دشواری‌های زندگی خانواده‌های جانبازان و مشکلاتی که با آن مواجه بوده‌اند، صحبت کرده است.

بخش دیگری از صحبت‌های همسر آقای مروتی به دشواری‌های مراقبت از او در دوران درمان اختصاص داشت.

او از روز‌هایی گفت که برای تأمین هزینه‌های زندگی و رسیدگی به فرزندان، ناچار به قرض گرفتن پول می‌شد و در عین حال باید در بیمارستان‌های مختلف از همسرش مراقبت می‌کرد.

او به شرایط دشوار تغذیه مروتی پس از جراحی‌های سنگین اشاره کرد و توضیح داد که به دلیل وضعیت صورت و مشکلات جسمی او، غذا را با سرنگ به او می‌رسانده است.

همسر مروتی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به خانواده‌های جانبازان، گفت: «من همیشه می‌گویم مظلوم‌ترین افراد جامعه ما خانواده جانبازان هستند.»

از بخش‌های تأثیرگذار صحبت‌های خانم موسوی، روایت او از مواجهه فرزندان با وضعیت ظاهری پدرشان پس از جراحی‌ها بود.

او گفت زمانی که مروتی پس از مدت‌ها به خانه بازگشت، فرزند خردسالش هنوز شناخت درستی از پدر نداشت. کودک ابتدا به عکس امام خمینی (ره) روی دیوار نگاه می‌کرد و سپس به پدرش؛ تا اینکه به‌تدریج پذیرفت مردی که در خانه حضور دارد، پدر اوست.

همسر مروتی همچنین از خاطره‌ای گفت که بعد‌ها فرزندش برای او تعریف کرده بود؛ اینکه گاهی خوراکی نمی‌خریده و پولش را صدقه می‌داده تا کسی پدرش را مسخره نکند.

او با اشاره به رفتار و احترام فرزندانش نسبت به پدرشان گفت از این بابت بسیار خوشحال است و احترام و محبت آنها به مروتی را از ارزشمندترین داشته‌های زندگی خود می‌داند.

فصل مرتضی؛ روایتی فراتر از خاطرات جانبازی

در بخش دیگری از نشست، میثم رشیدی به فصل پایانی کتاب با عنوان «مرتضی» اشاره کرد؛ فصلی که به برادر شهید مجتبی مروتی اختصاص دارد.

او انتخاب این موضوع را از نکات قابل توجه کتاب دانست و گفت پرداختن به شهادت برادر راوی، در کنار روایت جانبازی او، به کتاب بُعد عاطفی و متفاوتی بخشیده است.

حسین گلدوست نیز درباره این فصل توضیح داد که در جلسات مصاحبه، مروتی بار‌ها از ویژگی‌های اخلاقی و جایگاه برادرش در خانواده سخن گفته بود. مرتضی جوانی بود که به گفته راوی، در خانواده جایگاه ویژه‌ای داشت و از نظر اخلاقی مورد علاقه اطرافیان بود.

گلدوست به روایت مروتی از لحظه مواجهه با شهادت برادرش و تجربه حضور در کنار مزار او اشاره کرد و این بخش را از تجربه‌های خاص و تأثیرگذار زندگی راوی دانست.

ادامه درمان و جراحی‌هایی که خانواده را فرسوده کرد

در ادامه نشست، درباره روند درمان و جراحی‌های متعدد مروتی صحبت شد.

او توضیح داد که پس از انتقال به تهران و آغاز درمان، در فاصله هفت تا ده ماه حدود ده بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. این جراحی‌ها عوارضی به همراه داشت و مشکلاتی برای صورت و تنفس او ایجاد کرد.

مروتی گفت: پس از حدود ده ماه بستری بودن، تصمیم گرفته بود درمان را ادامه ندهد؛ چراکه این روند علاوه بر سختی‌های جسمی، فشار زیادی بر خانواده‌اش وارد کرده بود.

همسر او نیز با اشاره به تجربه‌های دشوار این سال‌ها، از نگرانی‌های مداوم خود درباره سلامت همسرش گفت و تأکید کرد که دیگر نمی‌خواهد با جراحی‌های بیشتر، شرایط جسمی و روحی او و فرزندانشان دشوارتر شود.

کتابی درباره رشد روح انسان

در جمع‌بندی نشست، حسین گلدوست گفت: اگرچه موضوع کتاب به جنگ و جانبازی مربوط است، اما آنچه در زندگی مروتی و خانواده‌اش دیده می‌شود، بیش از هر چیز به رشد روح انسان مربوط می‌شود. به اعتقاد نویسنده، زندگی این جانباز و خانواده‌اش می‌تواند الگویی برای مخاطبان باشد و آثار حوزه دفاع مقدس ظرفیت آن را دارند که روح انسان را تقویت کنند.

منبع: روابط عمومی انتشارات روایت فتح