باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس امنیت سلامت انگلیس اعلام کرد در تابستان سال ۲۰۲۶، ۵ هزار و ۲۵۸ نفر بر اثر افزایش دما جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۱۶، بالاترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از گرما در این کشور به شمار می‌رود.

این آمار در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه از سوی این آژانس منتشر شد، آمده است. بیانیه مذکور نتایج گزارشی درباره مرگ‌ومیر‌های مرتبط با افزایش دما در فاصله ماه مه تا سپتامبر ۲۰۲۶ را در بر داشت.

این آژانس اعلام کرد شمار مرگ‌ومیر‌های مرتبط با گرما در سال ۲۰۲۲ به ۲ هزار و ۹۸۵ نفر، در سال ۲۰۲۳ به ۲ هزار و ۲۹۵ نفر، در سال ۲۰۲۴ به ۱ هزار و ۳۱۱ نفر و در سال ۲۰۲۵ به ۱ هزار و ۵۰۴ نفر رسیده بود. بر اساس این گزارش، آمار مرگ‌ومیر‌های ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ برابر رکورد پیشین ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ بوده است.

این آژانس افزود بیشترین شمار مرگ‌ومیر‌ها در جریان موج گرمای شدید از ۲۱ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده است؛ به‌طوری‌که مرگ‌ومیر‌های مرتبط با افزایش دما در این بازه زمانی حدود ۲ هزار و ۴۰۱ مورد برآورد شده است.

آژانس امنیت سلامت انگلیس هشدار داد هم‌زمان با تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود موج‌های گرمای شدید طولانی‌تر، پرتکرارتر و شدیدتر شوند. این نهاد بر اهمیت اتخاذ تدابیر بلندمدت برای سازگاری با این پدیده و حفاظت از سلامت عمومی تاکید کرد.

انگلیس در سال جاری پنج موج گرمای متوالی را تجربه کرد و تصاویر ماهواره‌ای نیز آثار خشکسالی شدید در این کشور را نشان دادند.

بسیاری از مناطق انگلیس بیش از دو ماه بارندگی قابل‌توجهی نداشتند. همچنین ماه ژوئیه ۲۰۲۶ رکورد‌های بی‌سابقه‌ای از خشکسالی را ثبت کرد و در ۷۱.۳ درصد از مساحت انگلیس، از جمله سراسر لندن و همچنین ولز، وضعیت خشکسالی اعلام شد.

منبع: آناتولی