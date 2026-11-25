باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احسان قبول در آیین تکریم و معارفه رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، با اشاره به ضرورت بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های علمی ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توان علمی دانشگاه‌های معتبر جهان، به حضور اعضای هیئت علمی و پژوهشگران ایرانی وابسته است؛ ظرفیتی ارزشمند که لزوماً در نتایج رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از جمله شانگهای، تایمز و QS بازتاب متناسبی ندارد.

او با بیان اینکه تقویت ارتباط دانشگاه‌های داخلی با متخصصان ایرانی خارج از کشور نیازمند سازوکار‌های مشخص ارزیابی است، افزود: ISC می‌تواند با تعریف شاخص‌ها و معیار‌های مناسب، میزان تعامل دانشگاه‌های کشور با این گروه از متخصصان و نحوه بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی آنان را مورد سنجش قرار دهد.

ضرورت استقرار نظام رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌ها

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، طراحی و استقرار یک نظام رتبه‌بندی ملی را از الزامات توسعه نظام آموزش عالی کشور برشمرد و تصریح کرد: در کنار ضرورت حضور دانشگاه‌های ایرانی در نظام‌های معتبر بین‌المللی مانند تایمز، QS و شانگهای، باید سازوکاری داخلی نیز وجود داشته باشد که مبنای ارزیابی آن، شاخص‌ها، نیاز‌ها و اولویت‌های ملی باشد.

قبول با تأکید بر اینکه حضور در رتبه‌بندی‌های جهانی نباید مورد غفلت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن دانشگاه‌های ایران در این نظام‌های ارزیابی می‌تواند به افزایش اعتبار بین‌المللی مراکز آموزش عالی، جذب دانشجویان خارجی به‌ویژه از کشور‌های همسایه و ایجاد فرصت‌های جدید علمی و اقتصادی منجر شود.

او در عین حال یادآور شد: معیار‌های رتبه‌بندی ملی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که علاوه بر شاخص‌های رایج بین‌المللی، توانمندی‌ها و مأموریت‌هایی را نیز پوشش دهند که متناسب با شرایط و نیاز‌های کشور تعریف شده‌اند و ممکن است در نظام‌های ارزیابی جهانی مورد توجه کافی قرار نگیرند.

سه محور مأموریتی ISC در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

قبول با ترسیم سه سطح مأموریتی برای مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: مسئولیت‌های این مجموعه را می‌توان در سه حوزه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف کرد که هر یک باید بر اساس ظرفیت‌های علمی کشور و فرصت‌های همکاری با کشور‌های هدف توسعه یابد.

او یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های ISC را تبدیل داده‌ها و کلان‌داده‌های علمی به اطلاعات تحلیلی و هوشمند دانست و افزود: فراهم کردن دسترسی مؤثر نهاد‌های علمی و دستگاه‌های سیاست‌گذار به این اطلاعات، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، شناخت بهتر جایگاه علمی کشور‌ها و تقویت مرجعیت علمی را فراهم کند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، توسعه رتبه‌بندی‌های منطقه‌ای و موضوعی را دومین محور مهم فعالیت این مؤسسه عنوان کرد و گفت: ارزیابی دانشگاه‌ها نباید صرفاً به رتبه‌بندی‌های عمومی محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت علمی مراکز دانشگاهی بر اساس حوزه‌های تخصصی و موقعیت‌های جغرافیایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

او در همین زمینه به ظرفیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اشاره کرد و افزود: دانشگاه‌های کشور‌های عضو این سازمان از قابلیت‌های قابل توجهی برای شکل‌دهی به یک شبکه علمی منطقه‌ای برخوردارند و ایجاد نظام رتبه‌بندی مشترک برای آنها می‌تواند به شناسایی توانمندی‌ها و توسعه تعاملات دانشگاهی کمک کند.

قبول با یادآوری اینکه دبیرخانه مرکزی اکو در تهران مستقر است و ایران از بنیان‌گذاران این سازمان به شمار می‌رود، اظهار کرد: شکل‌گیری رتبه‌بندی دانشگاه‌های عضو اکو می‌تواند مسیر همکاری‌های علمی ایران با مراکز دانشگاهی کشور‌های عضو، از پاکستان تا کشور‌های آسیای مرکزی، را هموارتر کند.

او با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده در سفر‌های اخیر به پاکستان نیز گفت: در این سفر‌ها موضوع گسترش همکاری‌های دانشگاهی در چارچوب ظرفیت‌های سازمان اکو مورد توجه قرار گرفته است و ISC می‌تواند با طراحی سازوکار‌های لازم، نقش محوری در پیشبرد این همکاری‌ها ایفا کند.

گسترش اعتبار بین‌المللی ISC در فراتر از مرز‌های جهان اسلام

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تقویت جایگاه بین‌المللی ISC را از دیگر اولویت‌های راهبردی این مجموعه دانست و تأکید کرد: این مؤسسه باید با برنامه‌ریزی منسجم، به نهادی شناخته‌شده و معتبر در عرصه همکاری‌های علمی بین‌المللی تبدیل شود.

قبول بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور را در تحقق این هدف مؤثر دانست و گفت: وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های مختلف، سفرا و رایزنان علمی و مطالعاتی می‌توانند در شناسایی ظرفیت‌های علمی کشورها، ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ISC نقش پشتیبان و تسهیل‌گر داشته باشند.

او با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه ارتقای مرجعیت علمی کشور خاطرنشان کرد: ISC از طریق توسعه رتبه‌بندی‌های تخصصی و منطقه‌ای، گسترش ارتباطات علمی و ایجاد بستر‌های جدید همکاری میان دانشگاه‌ها می‌تواند سهم قابل توجهی در تحقق این هدف ملی داشته باشد.

قبول همچنین تأکید کرد: هرچند جهان اسلام هویت و مزیت راهبردی این مؤسسه را شکل می‌دهد، اما فعالیت‌های بین‌المللی آن نباید به کشور‌های اسلامی محدود شود. چشم‌انداز بلندمدت باید به‌گونه‌ای ترسیم شود که ISC بتواند در سطح جهانی نیز به‌عنوان یک نهاد معتبر و تأثیرگذار در حوزه رتبه‌بندی و ارزیابی علمی شناخته شود.

میزبانی شیراز؛ فرصتی برای توسعه دیپلماسی علمی در سطح ملی

قبول در بخش دیگری از سخنان خود، استقرار ISC در شیراز را فرصتی ارزشمند برای گسترش دیپلماسی علمی در خارج از پایتخت ارزیابی کرد و گفت: حضور این مؤسسه در کنار مجموعه‌ای از دانشگاه‌های توانمند استان فارس، از جمله دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه هنر شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده‌تر از ارتباطات علمی و دانشگاهی را فراهم کند.

او از برنامه‌ریزی برای تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بین‌المللی خبر داد و افزود: در این چارچوب، با مشارکت دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، زمینه تنظیم توافق‌های اجرایی و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه بین‌المللی دنبال خواهد شد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، ایجاد ارتباط ساختاری میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم ISC عنوان کرد و گفت: این مؤسسه می‌تواند با ایفای نقش هماهنگ‌کننده، به تقویت تعاملات بین‌المللی میان این دو مجموعه و کاهش فاصله‌های موجود در مسیر همکاری‌های علمی کمک کند.

قبول در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های بلندمدت و آینده‌نگر در حوزه علم و فناوری اظهار کرد: ISC باید با ترسیم چشم‌انداز روشن و ارائه مسیر‌های اجرایی، به دانشگاه‌ها و مدیران علمی کشور برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در افق سال ۱۴۰۷ جهت‌دهی کند و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های علمی و بین‌المللی کشور را فراهم آورد.

علم بدون پژوهش سطحی می‌ماند / ضرورت کاربردی‌سازی دانش در مراکز دانشگاهی

سید کمال علوی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس نیز افزود: برای دستیابی به چشم‌اندازی مطلوب در فعالیت‌های این موسسه به عنوان یک مرکز مهم علمی و اسلامی، باید چند اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

او، نخستین اصل را تقویت پژوهش در کنار آموزش دانست و ادامه داد: علم بدون پژوهش قطعا سطحی باقی می‌ماند و نمی‌توان تنها با تکیه بر آموزش به پیشرفت علمی دست یافت.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، ارتباط دانشگاه با نیاز‌های دائمی و واقعی جامعه را دومین ضرورت برشمرد و افزود: این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که دانش تولیدشده در مراکز علمی و دانشگاهی، کاربردی و در خدمت حل مسائل جامعه قرار گیرد.

علوی، شبکه‌سازی میان دانشگاه‌ها و گروه‌های مرجع بویژه گروه‌های علمی جهان اسلام را سومین اصل مهم عنوان کرد و گفت: تبادل تجربه، دانشجو و استاد و همچنین اجرای پروژه‌های مشترک علمی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان مراکز علمی و دانشگاهی باشد.

او، اخلاق را از مهمترین مولفه‌هایی دانست که باید در کنار سایر الزامات پیشرفت علمی مورد توجه قرار گیرد و اظهار کرد: توجه به اخلاق در کنار علم اهمیت بسیاری دارد و پیشرفت بدون اخلاق مانند ساختمانی بدون پی و پایه است.

علوی گفت: امیدواریم که فعالیت‌های هم‌افزا در این موسسه زمینه رشد و تعالی بیشتر و گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی را در سطح کشور، عرصه بین‌المللی و جهان اسلام فراهم کند.

در این آیین، منصور حقیقت به عنوان رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام معرفی شد و از تلاش‌های محمدمهدی علویان تقدیر به عمل آمد.