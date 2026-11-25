باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هوشمندسازی نظام اقتصادی و مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای کارآمدی دولت در مسیر حکمرانی نوین اقتصادی است. مگاپروژه هوشمندسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت داده‌ها، سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین، زمینه را برای کاهش هزینه‌های اجرایی دولت، افزایش شفافیت، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای دقت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم می‌کند. حرکت به سمت چنین الگویی به معنای فاصله گرفتن از روش‌های سنتی، کاغذبازی‌های اداری و فرآیندهای مبتنی بر تشخیص‌های فردی و حرکت به سوی نظامی هوشمند، شفاف و قابل نظارت است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول، افزایش بهره‌وری در نظام مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق مالیات‌ستانی هوشمند است. در الگوی جدید، اطلاعات اقتصادی و داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف می‌توانند مبنای تشخیص و محاسبه مالیات قرار بگیرند و با کاهش مداخلات انسانی، احتمال بروز خطا، اختلاف و رفتارهای سلیقه‌ای به حداقل برسد. این رویکرد علاوه بر آنکه هزینه‌های وصول مالیات را برای دولت کاهش می‌دهد، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه مودیان نیز می‌شود و شرایطی فراهم می‌آورد تا انجام تکالیف مالیاتی با سهولت و سرعت بیشتری صورت بگیرد.

در این میان، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را می‌توان یکی از مصادیق مهم تحقق اهداف مگاپروژه هوشمندسازی وزارت اقتصاد دانست. به‌کارگیری این سازوکار مستقیماً به افزایش دقت در محاسبات مالیاتی، محاسبه خودکار معافیت‌ها و تقویت داده‌محوری در فرآیند اخذ مالیات از مشاغل خرد و متوسط کمک می‌کند. در واقع، به جای اتکا به تشخیص‌های فردی و سلیقه‌ای، اطلاعات و شاخص‌های اقتصادی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرند و همین مسئله زمینه کاهش خطاهای انسانی، جلوگیری از برخوردهای نابرابر و افزایش قابلیت پیش‌بینی مالیات را فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر، تبصره ماده ۱۰۰ با ساده‌سازی فرآیند مالیات‌ستانی، زمینه تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط را تقویت می‌کند. محاسبه سیستمی مالیات و اعمال خودکار معافیت‌های قانونی موجب می‌شود مودیان متناسب با شرایط و اطلاعات اقتصادی خود مورد رسیدگی قرار بگیرند و فشار ناشی از فرآیندهای پیچیده و غیرضروری اداری کاهش یابد. در نتیجه، مگاپروژه هوشمندسازی وزارت اقتصاد از مسیر اجرای چنین سازوکارهایی می‌تواند هم‌زمان دو هدف مهم افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های دولت در وصول درآمدهای مالیاتی و ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر برای فعالان اقتصادی و عموم مودیان را محقق می‌کند.

در همین راستا اکبر پولادی نماینده مجلس در رابطه با مگاپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد گفت: مگاپروژه هوشمندسازی از سوی وزارت اقتصاد و با محوریت زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی منطبق با روند رو به پیشرفت این کلان حوزه در دنیا است و کشورهای مختلف دنیا به دنبال تقویت این رویکرد هستند و از همین رو نیز حرکت به سمت هوشمندسازی در اخذ مالیات از مشاغل به درستی در راستای مگاپروژه هوشمندسازی وزارت اقتصاد از سوی سازمان امور مالیاتی اجرایی شده است.

وی افزود: به کارگیری تبصره ماده ۱۰۰ مستقیما منجر به افزایش دقت در محاسبات مالیات، محاسبه خودکار معافیت‌ها، تقویت داده‌محوری در اخذ مالیات به جای سلیقه و کاهش خطاهای انسانی در مسیر اخذ مالیات از مشاغل خرد و متوسط خواهد شد و منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد.

پولادی در رابطه با اجازه یافتن مودیان ذیل تبصره ماده ۱۰۰ در جهت پرداخت هوشمند مالیات خود در کنار تعیین محل مصرف مالیات خود در پروژه‌های زیرساختی کشور گفت: با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اجازه یافتن مودیانی که مالیات خود را ذیل این سازوکار پرداخت کردند در جهت تعیین محل مصرف مالیات خود، مردم نه تنها در پرداخت مالیات، بلکه در انتخاب محل مصرف مالیات خود در پروژه‌های مختلف زیرساختی کشور مشارکت خواهند داشت.

وی در پایان با ارائه پیشنهادی به سازمان امور مالیاتی در جهت به کارگیری مالیات‌های نشان‌دار شده به سمت بازسازی صنایع آسیب‌دیده کشور خاطرنشان کرد: مناسب است که با توجه به وضعیت جنگی کشور، از محل نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای این شرکت‌های آسیب‌دیده اعتباری دیده شود. این رویکرد می‌تواند ضمن کمک به این واحدها، شفافیت در مصرف مالیات را نیز برای مردم به همراه داشته باشد.