باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «تمدید عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امناء بنیاد ملی علم ایران» خطاب به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بنیاد ملی علم ایران و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.

بر این اساس، «ماده واحده- با استناد به بند ۷ ماده ۸ مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران» (مصوب جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و تبصره ذیل آن، آقایان علی‌اکبر صادقی رشاد و صادق واعظ‌زاده مجدداً به مدت دو سال به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امناء بنیاد ملی علم ایران، انتخاب می‌شوند».

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی