باشگاه خبرنگاران جوان - «جنگ اسرائیل علیه غزه فقط خانه‌ها را ویران نکرده؛ آب، خاک و هوا را هم به گروگان گرفته است. آنچه امروز در نوار غزه برجای مانده، تنها آوار ساختمان‌ها نیست، بلکه انبوهی از فلزات سنگین، بقایای مواد منفجره، آزبست و فاضلاب است که در جان و تن مردم این منطقه نفوذ کرده و زندگی را برای نسل‌های آینده تهدید می‌کند».

این تصویری است که روزنامه گاردین در گزارشی به قلم متیو تیلور، بر پایه یافته‌های یک گزارش مشترک سازمان اکشن‌اید (ActionAid) و رصدخانه درگیری و محیط زیست (CEOBS) پیش روی مخاطبان خود گذاشته است. گاردین در تیتر خود به‌صراحت نوشته است: «تخریب غزه توسط اسرائیل یک «بیابان سمی» به وجود آورده است».

امیتابه بهار، مدیر اجرایی اکشن‌اید بین‌الملل در این گزارش می‌گوید: «نسل‌کشی مستمر اسرائیل در غزه شامل حملات نظامی به محیط زیست آن نیز می‌شود که جنایت جنگی زیست‌محیطی هستند و زندگی را در حال حاضر و برای نسل‌های آینده تهدید می‌کنند».

او تأکید می‌کند «تخریب و آلودگی غزه» شرایط زیست‌محیطی لازم برای ایمنی و بقای انسان را «به‌طور بنیادین تخریب کرده» و تعهدات قانونی رژیم اسرائیل تحت حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را نقض می‌کند. بهار می‌افزاید: «فلسطینی‌های ساکن غزه از طریق هوا، غذا، آب و تماس مستقیم با خاک و آوار‌های آلوده در معرض سموم قرار می‌گیرند. این خطر‌ها برای نسل‌های آینده ادامه خواهند داشت، مگر آنکه اقدامات پاک‌سازی، بازسازی و بهبود در اولویت قرار گیرند». گاردین در ادامه با اشاره به گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل می‌نویسد این کمیسیون در سال ۲۰۲۵ و اوایل امسال به این نتیجه رسیده که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و مقامات این رژیم، از جمله بنیامین نتانیاهو، این اقدامات را تحریک کرده‌اند. این روزنامه همچنین یادآوری می‌کند نتانیاهو جداگانه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب قرار دارد.

بخش دیگری از گزارش به ابعاد انسانی فاجعه می‌پردازد. به نوشته گاردین، حمله اسرائیل بیش از ۷۴هزار فلسطینی را کشته و دست‌کم ۱۷۵هزار نفر را زخمی کرده و هزاران نفر هنوز زیر آوار مفقودند. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تخمین می‌زند عملیات نظامی اسرائیل بیش از ۶۱میلیون تن آوار در سراسر غزه تولید کرده است؛ خانه‌ها، محله‌ها و زیرساخت‌های تخریب‌شده‌ای که به مخزنی عظیم از مواد بالقوه خطرناک تبدیل شده‌اند.

لاما عبدالصمد، نویسنده گزارش و متخصص آب و بهداشت در اکشن‌اید، می‌گوید مقابله با آسیب زیست‌محیطی در غزه «بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا آلودگی در آوار‌های شهری، زمین‌های کشاورزی، سیستم‌های آب و خاک پراکنده شده است و مهمات منفجرنشده همچنان دسترسی ایمن به بیشتر مناطق را محدود می‌کند». او بر نیاز فوری به دسترسی برای ارزیابی دقیق زیست‌محیطی در محل تأکید می‌کند تا خطر‌ها برای سلامت عمومی روشن شده و گزینه‌های اقدامات فوری برای کاهش آسیب، شناسایی شوند.

بهار نیز هشدار می‌دهد «فاضلاب خام به دریا سرازیر می‌شود و به زمین نشت می‌کند، در حالی که تخریب سیستم‌های بهداشتی غزه مردم را با کمترین حفاظت در برابر آلودگی اطرافشان رها کرده است». به گفته او، «پیامد‌های بهداشتی مرتبط شدید خواهند بود و کودکان و زنان باردار ازجمله کسانی هستند که با بالاترین خطر‌ها روبه‌رو می‌شوند».

گاردین در بخش پایانی، به نقل از سخنگوی سفارت رژیم صهیونیستی در بریتانیا، روش‌شناسی گزارش را زیرسؤال می‌برد و مدعی می‌شود اتکای آن به تصاویر ماهواره‌ای و «مفروضات تأییدنشده» از استاندارد‌های حرفه‌ای پایین‌تر است. این سخنگو همچنین مدعی شده خود حماس ادعا کرده بیش از ۵۰۰ کیلومتر تونل زیر غزه حفر کرده و گزارشی که این موضوع را بررسی نکند، ناقص است.

با اینکه این گزارش می‌کوشد با طرح ادعای تونل‌ها و زیر سؤال بردن روش‌شناسی، نوعی توازن ظاهری میان طرف‌ها ایجاد کند، اما این تعبیر نادرست است؛ تونل‌های مقاومت بخشی از حق دفاع مشروع ملت فلسطین در برابر اشغالگری بوده و مقایسه آن با تخریب سیستماتیک محیط زیست و کشتار غیرنظامیان، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از جنایات واقعی رژیم صهیونیستی است.

گاردین در نهایت به نقل از بهار می‌نویسد با توجه فزاینده جامعه بین‌المللی به بازسازی غزه، بهبود زیست‌محیطی نباید به‌عنوان امری حاشیه‌ای تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان کاری حیاتی و موازی انجام گیرد. او هشدار می‌دهد: «بازسازی غزه بدون درک همزمان و پرداختن به گستره آلودگی زیست‌محیطی، خطر ایجاد پیامد‌های بلندمدت درزمینه سلامت عمومی را برای نسل‌های آینده به وجود می‌آورد».

این گزارش‌ها در مجموع نشان می‌دهند آثار فاجعه انسانی و زیست‌محیطی غزه تا نسل‌ها باقی خواهد ماند و به عنوان یک جنایت تاریخی علیه انسان و طبیعت، در دفتر تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس