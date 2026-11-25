باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نخستین پیش‌نشست دوازدهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «مالی اسلامی و تاب‌آوری اقتصادی» به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد. حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، در این نشست بر نقش حکمرانی شریعت و نظارت فقهی در تقویت تاب‌آوری بازار پول تأکید کرد و گفت بانکداری اسلامی زمانی معنا دارد که قرارداد‌ها در عمل به فعالیت‌های واقعی اقتصادی متصل باشند، نه اینکه صرفاً نام و صورت اسلامی داشته باشند.

میثمی بانکداری اسلامی و تاب‌آوری اقتصادی را دو روی یک سکه دانست.

به گفته او، تکیه بر بخش واقعی اقتصاد از مبانی مالی اسلامی بوده؛ رویکردی که از دهه ۵۰ شمسی و در آثاری مانند «البنک اللاربوی فی‌الاسلام» شهید صدر نیز دیده می‌شود. عقود مشارکتی به‌طور مستقیم بر دارایی و فعالیت واقعی متکی‌اند و در دسته ابزار‌های پشتوانه‌دار قرار می‌گیرند. عقود مبادلاتی نیز، هرچند ارتباطی غیرمستقیم‌تر دارند، باید همچنان به بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته باشند.

او تأکید کرد حتی در عقدی مانند بیع دین، مبنا باید معامله واقعی کالا یا خدمت باشد، نه خلق صوری دین و خریدوفروش کاغذی آن. از این منظر، تحقق واقعی بانکداری اسلامی می‌تواند میان بخش پولی و اقتصاد حقیقی پیوند برقرار کند و به افزایش تاب‌آوری بینجامد.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، حکمرانی شریعت را مجموعه‌ای از سازوکار‌های نظارت فقهی، کمیته‌ها و شورا‌های شرعی دانست. طبق استاندارد‌های بین‌المللی از جمله IFSB-۳۱، سیاست‌گذاران، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس نیز در این حوزه مسئولیت دارند. در ایران، بانک مرکزی از آبان ۱۴۰۰ استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها را آغاز کرد و اکنون ۲۸ ناظر در شبکه بانکی فعالیت می‌کنند؛ اقدامی با هدف ایجاد مدلی بومی، چابک و همسو با استاندارد‌های جهانی برای شناسایی و مهار انحرافات.

میثمی همچنین درباره پیامد‌های رعایت‌نکردن ضوابط شرعی و شکل‌گیری ریسک شهرت هشدار داد. او فتوای سال ۲۰۰۷ مفتی محمدتقی عثمانی، رئیس وقت هیئت شرعی آوفی، را نمونه‌ای جهانی از اثرگذاری نظارت شرعی دانست. این فتوا بر لزوم غلبه دارایی‌های فیزیکی بر دیون در صکوک مبادلاتی تأکید داشت و نسبت به تبدیل صکوک به اوراق قرضه‌ای که تنها عنوان اسلامی دارند هشدار می‌داد. به گفته او، پس از این موضع‌گیری، بازار جهانی صکوک در آن مقطع ۴۰ درصد افت کرد و بازگشت آن به تعادل اولیه پنج سال زمان برد.

شورای فقهی بانک مرکزی برای جلوگیری از پدیده «صوری‌شدن معاملات» و بازی با الفاظ، دو الگوی عملیاتی را کلید زده است در «مرابحه هوشمند»، وکالت دوطرفه مشتری که در برخی کارت‌های بانکی سنتی هم‌زمان نقش وکیل خریدار و فروشنده را به او می‌داد، کنار گذاشته می‌شود. این وضعیت می‌توانست تعارض منافع ایجاد کند و زمینه معامله صوری را فراهم آورد. در الگوی جدید، بازارگاه مجازی بستر خرید مستقیم کالا از سوی بانک و عرضه آن به مصرف‌کننده را فراهم می‌کند تا عرضه‌کننده و خریدار واقعی به هم متصل شوند.

او افزود: الگوی دوم، «مشارکت اولویت‌دار» است که با لایه‌بندی سود یا ترانش‌بندی، تعیین سقف‌ها و نسبت‌های متغیر را دنبال می‌کند. هدف آن، شفاف‌کردن سود بانک و افزایش انگیزه بنگاه تولیدی برای اجرای واقعی عقد مشارکت است؛ راهکاری برای کاهش بی‌میلی بانک‌ها به مشارکت در سود و زیان.

به گفته میثمی، تقویت نظارت شرعی به افزایش دانش مدیران و فرهنگ‌سازی در شبکه بانکی نیز نیاز دارد. برگزاری آزمون‌های دوره‌ای گواهی حرفه‌ای بانک مرکزی برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و بازار سرمایه، کسب گواهینامه‌های بین‌المللی CSAE در حوزه مشاوره و حسابرسی شرعی و حرکت به سمت حسابرسی مستقل شریعت از جمله محور‌های مورد تأکید او بود.

در نهایت، مصوبات فقهی زمانی اثرگذارند که در شعب بانک‌ها و میز معاملات اجرا شوند. سلامت و تاب‌آوری بازار پول به این وابسته است که نظارت از سطح مصوبه فراتر برود، منافذ صوری‌سازی بسته شود و موازین مالی اسلامی در تعامل واقعی با مشتری به اجرا درآید.