باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت اقلیم کردستان بار دیگر بر پایبندی خود به انجام تعهدات قانون اساسی تاکید و آمادگی خود را برای حل‌وفصل اختلافات بر طبق قانون اساسی اعلام کرد.

دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اظهارات سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق (نخست‌وزیر)، تلاشی برای بازگرداندن کشور به نظامی متمرکز است که با قانون اساسی مغایرت دارد.»

این دولت محلی همچنین استفاده از ادبیات نظامی و تهدید‌هایی را که به گفته آن «به‌وضوح بخشی از یک طرح از پیش طراحی‌شده و بلندمدت علیه ساختار قانون اساسی اقلیم است»، رد کرد.

دولت اقلیم کردستان در همین زمینه بر ضرورت حل‌وفصل مسائل حل‌نشده از طریق گفت‌و‌گو، مذاکره و تفاهم و در چارچوب قانون اساسی تاکید کرد.

در همین حال، خبرنگار شبکه المیادین پلاس در عراق گزارش داد که وزیران اتحادیه میهنی دموکراتیک در نشست امروز وزیران اقلیم کردستان برای بررسی تصمیم‌های بغداد شرکت نکرده است.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه از برکناری رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی، شماری از فرماندهان امنیتی در کرکوک، مسئولانی از پلیس انرژی و شرکت نفت شمال خبر داد. این تصمیم در پی انتشار گزارش تحقیقی درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی اتخاذ شد.

الزیدی همچنین مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدامات را ابلاغ کرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: واگذاری مدیریت تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق و سپردن مدیریت تمامی میدان‌های نفتی متعلق به وزارت نفت در استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا به این وزارتخانه.

نخست‌وزیر عراق همچنین به اداره پلیس انرژی دستور داد کنترل تمامی میدان‌های نفتی، از جمله میدان‌هایی را که از نظر امنیتی تحت اختیار دولت اقلیم کردستان هستند، در دست بگیرد.

رهبران اقلیم کردستان این اقدامات را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق اقلیم کردستان عراق دانسته‌اند. مسعود بارزانی نیز تاکید کرد که اقلیم کردستان تسلیم تصمیم‌های مغایر با قانون اساسی نخواهد شد و تحمیل اراده هیچ فرد یا طرفی را نخواهد پذیرفت.

منبع: المیادین