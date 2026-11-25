باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافت و با تأکید بر نقش محوری دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اظهار کرد: بسیار خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا در جمع دانشجویان و استادان حضور پیدا کنم؛ چراکه باور دارم بسیاری از مشکلات امروز کشور را دانشگاه‌ها می‌توانند حل کنند، نه ساختارهای اداری.

رئیس‌جمهور با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص اقدام رئیس جمهور به خاموش کردن چراغ اتاق خود، ضرورت پایبندی مسئولان به الگوی صحیح مصرف و پرهیز از اسراف را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بنده چراغی خاموش نکردم بلکه چراغ اضافی روشن نکردم و خود را ملزم می‌دانم از مصرف بی‌رویه منابع جلوگیری کنم. باور ندارم که مسئولیت ریاست‌جمهوری مجوزی برای اسراف باشد یا با هدر دادن منابع کشور، صنایع و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کنم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه بخش تولید و صنعت باید آخرین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه می‌شود، افزود: نباید اجازه دهیم مدیریت نادرست مصرف انرژی به تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی منجر شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشور در شرایط عادی قرار ندارد، اظهار کرد: دشمن برای ایجاد مشکل در کشور و فراهم کردن زمینه نارضایتی، اعتراض و آشوب برنامه‌ریزی کرده است تا به اهداف خود برسد؛ اما اعتقاد دارم با مدیریت صحیح، همدلی و همکاری می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم. من به تنهایی نه ولی ما یعنی همه کسانی که دل در گرو این آب‌وخاک دارند، می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق شرایط کشور پیش از ارائه راهکارها گفت: ابتدا باید درک درستی از وضعیت موجود داشته باشیم و سپس نسخه‌ای عملی و متناسب با واقعیت‌ها برای عبور از مشکلات ارائه کنیم. دشمن بر ناترازی‌های متعددی تمرکز کرده که در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفته است، اما باور دارم دانشگاهیان، استادان و دانشجویان می‌توانند در اصلاح این وضعیت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

تفویض اختیار به دانشگاه‌ها؛ رویکرد دولت برای حل مسائل کشور

رئیس جمهور با اشاره به دیدارها و نشست‌های مستمر خود با دانشگاهیان از ابتدای آغاز به کار دولت، اظهار کرد: امروز زمان تئوری‌پردازی صرف نیست؛ زمان حضور در میدان و اقدام عملی است. بر همین اساس، رویکرد دولت بر تفویض اختیار به افراد توانمند و استفاده از ظرفیت نخبگان استوار است.

پزشکیان افزود: همان‌گونه که به استانداران، با وجود برخی محدودیت‌های حقوقی، اختیارات بیشتری واگذار کرده‌ایم، معتقدیم دانشگاه‌ها نیز باید از ظرفیت و اختیارات لازم برای حل مسائل منطقه‌ای و ملی برخوردار باشند. بنده خود را عقل کل نمی‌دانم که بخواهم دستور بدهم و دیگران صرفاً اجرا کنند. اعتقاد دارم نخبگان، دانشجویان، استادان، تولیدکنندگان و صنعتگران بهتر از هر کسی می‌توانند برای مسائل منطقه خود راهکار ارائه دهند و وظیفه دولت فراهم کردن بستر و واگذاری اختیار به آنان است.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت اجرایی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در گذشته از ظرفیت ساختار هیئت‌امنایی و اختیارات قانونی خود به اندازه کافی استفاده نکردند و در مواردی نیز با تصمیمات داخلی، محدودیت‌هایی برای خود ایجاد کردند. اکنون دولت به دنبال باز کردن این مسیر و افزایش اختیارات دانشگاه‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت نسل سوم و چهارم افزود: دانشگاه باید از محیط صرفاً آموزشی و نظری خارج شود و دانشجو را در متن جامعه و میدان عمل آموزش دهد. ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کشور مشخص است؛ کافی است دانشگاه از حصار تئوری خارج شود و با ورود به عرصه اجرا، این ظرفیت‌ها را فعال کند.

رئیس جمهور با اشاره به طرح موضوع افزایش اختیارات دانشگاه‌ها در دیدار با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: این موضوع را در دیدار با ایشان نیز مطرح کرده‌ام و معظم‌له آمادگی دارند در صورت ارائه پیشنهادهای مشخص درباره اختیارات موردنیاز دانشگاه‌ها، برای تحقق آن همراهی کنند.

دانشگاه‌ها باید در حل مسائل منطقه‌ای مسئولیت‌پذیر باشند

پزشکیان با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق روستایی، اظهار کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند با شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، زمینه اشتغال پایدار و توسعه متوازن را فراهم کنند.

رئیس جمهور با اشاره به مسئله فرونشست زمین به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی کشور و استان خراسان رضوی گفت: فرونشست زمین به معنای برهم خوردن زیست‌بوم و تهدید بستر زندگی مردم است. چه کسی باید برای این مسئله راهکار ارائه کند، جز استادان و دانشگاهیان؟ باید با استاندار بنشینید، مسائل را بررسی کنید، راهکار ارائه دهید و وارد مرحله اجرا شوید. اگر در مسیر اجرا با مانع قانونی و مقرراتی مواجه شدید، دولت آمادگی دارد برای رفع آن اقدام کند.

رئیس دولت وفاق خطاب به دانشگاهیان تأکید کرد: مسائل مردم و منطقه خود را در میدان عمل حل کنید، نه اینکه صرفاً در کلاس درس درباره آنها صحبت شود. انتظار دارم دانشگاهیان از شمال تا جنوب استان، مسئولیت شناسایی، طراحی و اجرای طرح‌های موردنیاز را برعهده بگیرند.

رئیس جمهور با اشاره به تجربه مدیریتی خود در مسئولیت‌های مختلف افزود: در دوره‌های مدیریتی گذشته نیز بارها از دانشگاه‌ها درخواست کردم در طراحی و اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند، اما همراهی لازم صورت نگرفت. امروز نیز تأکید دارم که دانشگاه‌ها باید مسئولیت‌پذیری خود را در قبال مسائل واقعی جامعه افزایش دهند.

صرفه‌جویی در انرژی؛ فرصتی برای بهبود معیشت مردم

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه کشور در برابر مشکلات تسلیم نخواهد شد، اظهار کرد: ما تسلیم نمی‌شویم، اما باید با مدیریت صحیح اجازه ندهیم مردم دچار مشکل شوند. یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی است.

رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای اقدامات دولت در زمینه مدیریت مصرف برق گفت: با اقداماتی که دولت انجام داده و بعضاً مورد استهزا برخی افراد قرار گرفته است، توانسته‌ایم مصرف برق را حدود پنج تا شش درصد کاهش دهیم.

وی با اشاره به حجم بالای هزینه‌های مصرف انرژی در کشور افزود: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برای مصرف انرژی هزینه می‌شود و حتی اگر بتوانیم تنها ۱۰ درصد از این میزان را صرفه‌جویی کنیم، منابع قابل‌توجهی آزاد خواهد شد که می‌توان آن را برای بهبود معیشت مردم و حل مشکلات کشور به کار گرفت. البته اعتقاد دارم ظرفیت صرفه‌جویی در کشور بسیار بیشتر است و می‌توان با اصلاح الگوی مصرف، ۳۰ تا ۴۰ درصد در برخی بخش‌ها صرفه‌جویی کرد؛ چراکه مصرف بی‌رویه، علاوه بر اتلاف منابع ملی، به محیط زیست نیز آسیب می‌زند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تقویت حمایت‌های معیشتی دولت تصریح کرد: می‌دانم حمایت‌های فعلی دولت برای مردم کافی نیست، اما باید راهکارهایی برای افزایش این حمایت‌ها پیدا کنیم. یکی از این راهکارها، صرفه‌جویی و مصرف صحیح منابع و اختصاص عواید حاصل از آن به معیشت مردم است. در این زمینه دانشگاهیان نیز می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

خراسان رضوی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه برخوردار است

دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، علمی و اقتصادی استان خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی مانند طلاست و استانی ارزشمند و برخوردار از ظرفیت‌های بی‌شمار است. وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، نام‌آورانی همچون فردوسی و همچنین استادان، دانشگاهیان و نخبگان برجسته، سرمایه‌ای بزرگ برای این استان محسوب می‌شود.

رئیس جمهور افزود: شما دانشگاهیان و نخبگان می‌توانید با شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، بسیاری از مشکلات استان را برطرف کنید. مرزها، معادن، منابع طبیعی، زمین و ظرفیت‌های صنعتی استان در اختیار شماست؛ دولت نیز آمادگی دارد اختیارات لازم را واگذار کند تا این ظرفیت‌ها به مرحله بهره‌برداری و توسعه برسند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اجرایی و بودجه‌ریزی کشور گفت: با وجود اینکه همچنان با برخی مشکلات حقوقی و ساختاری مواجه هستیم، بسیاری از این موانع کاهش یافته است، اما تغییر رفتار و اصلاح رویه‌ها به زمان نیاز دارد. دانشگاه‌ها نیز باید در زمینه تبیین، آموزش و نهادینه کردن رفتارهای صحیح نقش‌آفرین باشند.

رئیس جمهور با اشاره به پیگیری موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی از پیش از تشکیل دولت اظهار کرد: از همان ابتدا به سازمان برنامه و بودجه تأکید کردم که بودجه باید به‌صورت عملیاتی تنظیم شود، اما هنوز در برخی بخش‌ها مفاهیم و الزامات این شیوه به‌درستی شناخته نشده است.

برای رسیدن به قله باید سختی‌ها را تحمل کنیم

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند و باانگیزه در مسیر حل مشکلات کشور گفت: مشکل ما کمبود افرادی نیست که دانش، مهارت و توانایی دارند؛ مسئله این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا این افراد بتوانند توانمندی‌های خود را در خدمت حل مشکلات جامعه قرار دهند.

رئیس جمهور با اشاره به نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: این مردم بودند که با وجود همه مشکلات، نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند. امروز نیز باید دست در دست یکدیگر و با همدلی و همراهی، مشکلات را حل کنیم و کشور را از شرایط دشوار عبور دهیم. اگر نتوانیم با عزت، همدلی و هدایت رهبر معظم انقلاب از این مرحله عبور کنیم، دشمنان برای تحقق اهداف خود طمع خواهند کرد.

وی با بیان اینکه رسیدن به قله‌های پیشرفت نیازمند تحمل دشواری‌هاست، تصریح کرد: برای رسیدن به قله باید سختی‌ها را تحمل کنیم؛ یا راه پیدا می‌کنیم یا راه می‌سازیم. بنده دست یاری به سوی شما دراز می‌کنم و هر آنچه در توان داشته باشم برای خدمت به مردم و کشور به کار خواهم گرفت.

رئیس جمهور در پایان با تأکید بر اینکه هیچ شأنی جز خدمتگزاری برای خود قائل نیست، گفت: من از همین مردم هستم و تا جایی که توان داشته باشم، از اسراف و هدررفت منابع کشور در زندگی شخصی و خانوادگی خود نیز پرهیز خواهم کرد. به تعبیر دکتر شریعتی، حاضرم نام و نانم را برای اعتقاد و باورم قربانی کنم. باور دارم با همراهی شما می‌توانیم با قدرت از شرایط موجود عبور کنیم و بنده خود را خدمتگزار همه مردم عزیز ایران می‌دانم و تا زمانی که توان داشته باشم، در این مسیر خدمت خواهم کرد.