باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم کارت گردشگری گفت: ما در عرصه گردشگری نیاز داریم که در کشور به‌صورت متشکل فعالیت کنیم. با وجود میلیارد‌ها ظرفیت و صد‌ها هزار اثر تاریخی که در کشور داریم، قدرت جذب گردشگر بالایی داریم و می‌توانیم در این زمینه در سطح دنیا جایگاه خوبی داشته باشیم.

همتی اظهار کرد: خوشحال هستم که بتوانیم در رونق این بخش از اقتصاد کشورمان نقش داشته باشیم. از بعضی دوستان بانک‌ها نیز که به کار‌هایی که انجام داده‌اند اشاره کردند، تشکر می‌کنم. شبکه بانکی به‌طور فعال وارد سیستم ارائه سرویس خواهد شد تا کار‌هایی را که گردشگران در داخل کشور انجام می‌دهند، تسهیل کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: محدودیت‌های دیگر درباره ۵ هزار یورو و نرخ تبدیل ارز نیز از مسائل مهمی است که حل شده است. این یکی از مسائل بسیار خوبی است که حل شد، اما می‌تواند انگیزه بیشتری را در اختیار گردشگران قرار دهد.

وی گفت: فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیزمان از این دوره عبور خواهند کرد. فشار‌ها در ارکان اقتصادی کشور، به‌خاطر فشار ناشی از تحریم‌های اضافه‌شده، زیاد است؛ اما واقعیت‌های خوبی هم وجود دارد و ارتباط با همسایگان باید حفظ و تقویت شود.

همتی تصریح کرد: ان‌شاءالله در دوران پیش‌رو، مردم عزیز و ملت بزرگ ما شاهد حضور گردشگران بیشتری برای سلامت و گردشگری خواهند بود. تعداد قابل‌توجهی از همسایگان برای گردشگری و زیارت به کشور ما می‌آیند و ما از کشور‌های مختلف و با ارز‌های مختلف مشکلی نداریم؛ یعنی می‌توانیم طراحی لازم را برای تأمین مالی و نقدینگی، میان بانک‌ها و بانک مرکزی، انجام دهیم و مسائل را حل کنیم. من هیچ مانعی نمی‌بینم و هر روشی که برای بانک‌ها راحت‌تر باشد، هدف این است که این حرکت و مشکل را حل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گردشگری به هر حال زمینه‌های زیادی برای تحقق و افزایش تعداد گردشگران نیاز دارد که یکی از آنها نقل‌وانتقال پول است و اگر این موضوع حل شود، به نظر من بقیه مسائل راحت‌تر قابل حل خواهد بود؛ البته ممکن است برخی مسائل سخت‌تر باشد و موانعی داشته باشد.

وی افزود: طرح‌های بانک‌ها را بررسی کرده‌ایم و انگیزه‌های آنها را دیده‌ایم. فکر می‌کنم این اقدام کمک خوبی به وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد کرد تا از این پتانسیل استفاده بهینه شود و بتوانیم به اهداف موردنظر برسیم. این کار جزو وظایف ماست و این گردش مالی را نیز فراهم کرده‌ایم.

همتی در پایان گفت: ان‌شاءالله در این راه موفق باشیم و بتوانیم توریست بیشتری به کشور جذب کنیم؛ چه گردشگران معمولی و چه گردشگرانی که برای زیارت می‌آیند، هر دو مورد احترام مردم هستند و ان‌شاءالله در آینده شاهد نقش مهم گردشگری در اقتصاد کشورمان خواهیم بود.