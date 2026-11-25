باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی‌های اولیه از وضعیت مصدومیت امیرحسین حسین‌زاده، مهاجم تیم فوتبال تراکتور، خبرهای امیدوارکننده‌ای برای این تیم به همراه داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نتایج اولیه MRI نشان می‌دهد مصدومیت حسین‌زاده از ناحیه رباط صلیبی نیست و آسیب‌دیدگی او جزئی است؛ با این حال، تشخیص قطعی به بررسی پزشک متخصص و اعلام نظر نهایی او بستگی دارد.

همچنین پارسا جعفری مشکلی برای همراهی تراکتور ندارد و شرایط مطلوبی دارد.

تراکتور در ادامه تمرینات خود را برای دیدار روز یکشنبه مقابل ذوب‌آهن پیگیری می‌کند.