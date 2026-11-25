باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن کشاورز با بیان اینکه اختلافات مالی مرتبط با معاملات غیرقانونی، انگیزه ربایش کودک ۹ ساله بوده است، گفت: تلاش‌های قضایی و انتظامی برای شناسایی محل اختفای متهمان و آزادی کودک ادامه دارد.

او با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: بررسی‌های قضایی و انتظامی نشان می‌دهد ربایندگان و پدر کودک ربوده‌شده، پیش از این بر سر برخی معاملات غیرقانونی اختلافات مالی داشته‌اند و بررسی این موضوع، به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحقیقات، در دستور کار قرار گرفته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به روند تحقیقات افزود: متأسفانه عدم همکاری و ارائه اطلاعات لازم از سوی خانواده کودک به پلیس، موجب شد روند کشف انگیزه ارتکاب جرم و شناسایی متهمان با تأخیر مواجه شود.

کشاورز با تأکید بر اینکه اولویت اصلی دادگستری فارس در این پرونده، حفظ سلامت جسمی و روانی کودک و فراهم کردن زمینه آزادی و بازگشت سالم وی به آغوش خانواده است، تصریح کرد: با مدیریت و نظارت بازپرس ویژه پرونده در دادسرای شیراز و از طریق هماهنگی و همکاری با مقام قضایی استان سیستان و بلوچستان و نیرو‌های انتظامی، اقدامات تخصصی برای شناسایی محل اختفای متهمان و دسترسی به کودک در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های قضایی و انتظامی برای پیگیری این پرونده به کار گرفته شده و تحقیقات تا حصول نتیجه و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: دادستان فارس